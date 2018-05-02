Представитель США на торговых переговорах выразил надежду на завершение переговоров по пересмотру НАФТА в мае

Вашингтон, 2 мая / Синьхуа / — Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер во вторник выразил надежду на завершение переговоров между США, Канадой Мексикой по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли /НАФТА/ в мае, отметив, что только при этом условии Конгресс в нынешнем составе успеет ратифицировать новое соглашение.

Р. Лайтхайзер в американской Торговой палате выразил надежду на то, что США, Канада и Мексика достигнут договоренности через 1-2 недели после очередных переговоров между представителями трех сторон, которые пройдут в Вашингтоне 7 мая. Он указал, что в противном случае США, возможно, проведут голосование по пересмотренному соглашению после вступления членов Конгресса нового созыва в должность.

Согласно законодательству США торговый представитель должен за 90 дней сообщить Конгрессу о стремлении к подписанию торгового соглашения, а Комиссия США по международной торговле должна за 105 дней представить доклад об анализе влияния этого торгового соглашения на американскую экономику, после чего Конгресс сможет провести голосование по ратификации соглашения.

По мнению американских СМИ, в случае завершения переговоров между США, Канадой и Мексикой в середине мая Конгресс проведет голосование по обновленному НАФТА не ранее чем в конце ноября или начале декабря этого года.

США в ноябре этого года проведут промежуточные выборы в Конгресс, члены Конгресса следующего созыва вступят в должность в январе будущего года. Р. Лайтхайзер заявил, что при переговорах по обновлению НАФТА учитываются мнения ряда членов Конгресса нынешнего созыва. Он выразил уверенность, что пересмотренное соглашение получит поддержку партий нынешнего Конгресса. Однако если голосование по обновленному НАФТА предстоит провести Конгрессу нового созыва, то ситуация может усложниться, так как новый Конгресс, возможно, потребует изменения некоторых статей соглашения. —0—