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Ревва озвучил причины феноменальной популярности Бузовой
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Ревва озвучил причины феноменальной популярности Бузовой 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Самому Александру удалось перейти из статуса юмориста в статус популярного певца за несколько лет. Он также, как и Бузова гастролирует сегодня по всей России. Только его путь оказался гораздо длиннее. В одном из недавних интервью Ревва обсудил современный шоу-бизнес. В частности коснулся ведущей «Дома-2», которая, по его мнению, абсолютно заслуженно добилась феноменального успеха, став одной из самых популярных девушек в стране. «Я думаю, что природный дар, какая-то энергия, заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция. Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждого времени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов, если он будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму. Она доказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете? Природные качества, конечно, есть, но надо же еще узнать свой талант, увидеть его и развивать. Талант без каких-то определенных качеств, целеустремленности, трудоспособности просто так не откроется», — заявил артист.
Ревва также предложил не бояться самих себя: «Друзья, прошу, если Вы что-то в себе нашли, если чувствуете, что вы сексуальны, не стесняйтесь, продолжайте развиваться, открываться, не стесняться. Жизнь дается один раз, поэтому сидеть с поджатым хвостиком и бояться, — это нелогично и абсолютно бессмысленно. Самое главное — не бойтесь самих себя», — цитирует артиста starhit.ru.
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