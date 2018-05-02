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Псковская Росгвардия напоминает график приема в лицензионном центре
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Псковская Росгвардия напоминает график приема в лицензионном центре 

АиФ Северо-запад 55 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Росгвардия напоминает, что прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг, осуществляется в Центре лицензионно-разрешительной работы Отдела Росгвардии по Псковской области, по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева д. 77 (вход с левого торца здания).
График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:
По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.
По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;
По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;
Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;
Предварительная запись по оказанию государственных услуг:
по обороту оружия — тел. (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности — тел. (8112) 73-41-16.
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