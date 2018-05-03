В Курске отключат электричество

Временные неудобства ожидают жителей Сеймского и Центрального округов

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курские электрические сети» будет произведено отключение электроэнергии.

СЕЙМСКИЙ ОКРУГ

С 03 по 11 мая 2018 г. с 9-00 до 16-00:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд, 3-6-я Лесная улица, городская, 3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая, 1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок, 1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная, 1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная; 1-3-е Вольные переулки; 4-7-е Каштановые переулки.

С 03 по 11 мая 2018 г. с 9-30 до 17-00:

Текущие ремонты подстанции.

Литовская 16; 3-я Песковская 1; Сумская 97-123, 136-144; Яблоневая 41-69 Отключения только в рабочие дни!

Тел. для справок: 32-32-15 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 07 по 08 мая и с 10 по 11 мая 2018 г. с 9-00 до 17-00:

Южный переулок 18а/1 — 18/4; 21-31; 29; ул. Красный октябрь 44-116; 3-й Кирпичный переулок 2 — 28; 1 — 29; ул. Щемиловка 9-53; 4-46.

Тел. для справок: 32-40-89