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В Курске отключат электричество
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В Курске отключат электричество 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Временные неудобства ожидают жителей Сеймского и Центрального округов
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курские электрические сети» будет произведено отключение электроэнергии.
СЕЙМСКИЙ ОКРУГ
С 03 по 11 мая 2018 г. с 9-00 до 16-00:
2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд, 3-6-я Лесная улица, городская, 3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая, 1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок, 1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная, 1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная; 1-3-е Вольные переулки; 4-7-е Каштановые переулки.
С 03 по 11 мая 2018 г. с 9-30 до 17-00:
Текущие ремонты подстанции.
Литовская 16; 3-я Песковская 1; Сумская 97-123, 136-144; Яблоневая 41-69  Отключения только в рабочие дни!
Тел. для справок: 32-32-15  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
С 07 по 08 мая и с 10 по 11 мая 2018 г. с 9-00 до 17-00:
Южный переулок 18а/1 — 18/4; 21-31; 29; ул. Красный октябрь 44-116; 3-й Кирпичный переулок 2 — 28; 1 — 29; ул. Щемиловка 9-53; 4-46.
Тел. для справок: 32-40-89
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