Где в Курске отключат электричество? График на 3-11 мая

Света не будет в Сеймском и Центральном округах

Из-за плановых работ с 3 по 11 мая «Курские электросети» будут отключать свет на некоторых улицах города.

В Сеймском округе

С 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд,3-6-я Лесная улица, Городская,3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая,1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок,1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная,1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная;1-3-е Вольные переулки;4-7-е Каштановые переулки.

С 9.30 до 17.00 отключат электричество в домах по улицам:

Литовская 16;3-я Песковская 1;Сумская 97-123, 136-144;Яблоневая 41-69. В Центральном округе

С 7 по 8 мая и с 10 по 11 мая с 9.00 до 17.00 не будет электроэнергии на улицах: