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Где в Курске отключат электричество? График на 3-11 мая
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Где в Курске отключат электричество? График на 3-11 мая 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Света не будет в Сеймском и Центральном округах
Из-за плановых работ с 3 по 11 мая «Курские электросети» будут отключать свет на некоторых улицах города.
В Сеймском округе
С 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам:
2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд,3-6-я Лесная улица, Городская,3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая,1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок,1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная,1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная;1-3-е Вольные переулки;4-7-е Каштановые переулки.
С 9.30 до 17.00 отключат электричество в домах по улицам:
Литовская 16;3-я Песковская 1;Сумская 97-123, 136-144;Яблоневая 41-69. В Центральном округе
С 7 по 8 мая и с 10 по 11 мая с 9.00 до 17.00 не будет электроэнергии на улицах:
Южный переулок 18а/1 — 18/4; 21-31; 29; Красный октябрь 44-116;3-й Кирпичный переулок 2 — 28; 1 — 29;Щемиловка 9-53; 4-46.
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