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«Рынок, прощай навсегда!»: на Революционной — Московском построят спорткомплекс
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«Рынок, прощай навсегда!»: на Революционной — Московском построят спорткомплекс 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
Площадка на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе в Самаре, где ранее располагался рынок, кардинально изменмится. Здесь построят спортивный комплекс. Об этом сообщили в среду, 2 мая, во время выездного совещания врио губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.
— Работы по благоустройству территории уже стартовали. Сейчас ее разравнивают для асфальтирования. Также рабочие демонтируют оставшиеся объекты потребрынка, — рассказали представители регионального правительства.
По их словам, современный спортивный комплекс на площадке планируют построить к чемпионату мира по футболу. Для занятий этим видом спорта там обустроят четыре поля.
Спорткомплекс будет состоять из двух ангаров
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