«Рынок, прощай навсегда!»: на Революционной — Московском построят спорткомплекс

Площадка на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе в Самаре , где ранее располагался рынок, кардинально изменмится. Здесь построят спортивный комплекс. Об этом сообщили в среду, 2 мая, во время выездного совещания врио губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной

— Работы по благоустройству территории уже стартовали. Сейчас ее разравнивают для асфальтирования. Также рабочие демонтируют оставшиеся объекты потребрынка, — рассказали представители регионального правительства.

По их словам, современный спортивный комплекс на площадке планируют построить к чемпионату мира по футболу. Для занятий этим видом спорта там обустроят четыре поля.

Спорткомплекс будет состоять из двух ангаров