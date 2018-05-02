Площадка на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе в Самаре, где ранее располагался рынок, кардинально изменмится. Здесь построят спортивный комплекс. Об этом сообщили в среду, 2 мая, во время выездного совещания врио губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.
— Работы по благоустройству территории уже стартовали. Сейчас ее разравнивают для асфальтирования. Также рабочие демонтируют оставшиеся объекты потребрынка, — рассказали представители регионального правительства.
По их словам, современный спортивный комплекс на площадке планируют построить к чемпионату мира по футболу. Для занятий этим видом спорта там обустроят четыре поля.
Спорткомплекс будет состоять из двух ангаров