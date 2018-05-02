Верховный суд Таиланда отклонил жалобу экс-премьера на МИД

Бангкок , 2 мая / Синьхуа / — Верховный административный суд Таиланда заявил во вторник об отклонении жалобы экс-премьер-министра Таксина Чинавата на МИД , так как суд считает легальным аннулирование МИДом паспорта Таксина Чинавата.

В решении суда указывается, что правительство в праве отказать в выдаче паспорта соответствующим лицам для предотвращения их побега.

Таксин Чинават в соцсети отметил, что решение суда соответствует его ожиданиями.

Таксин Чинават занимал пост премьер-министра в 2001-2006 годах. В 2006 году после военного переворота он проживал за границей в эмиграции. В мае 2015 года МИД Таиланда заявил об аннулировании паспорта Таксина Чинавата, так как его высказывания влияют на безопасность и репутацию государства. —0—