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Верховный суд Таиланда отклонил жалобу экс-премьера на МИД
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Верховный суд Таиланда отклонил жалобу экс-премьера на МИД 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бангкок, 2 мая /Синьхуа/ — Верховный административный суд Таиланда заявил во вторник об отклонении жалобы экс-премьер-министра Таксина Чинавата на МИД, так как суд считает легальным аннулирование МИДом паспорта Таксина Чинавата.
В решении суда указывается, что правительство в праве отказать в выдаче паспорта соответствующим лицам для предотвращения их побега.
Таксин Чинават в соцсети отметил, что решение суда соответствует его ожиданиями.
Таксин Чинават занимал пост премьер-министра в 2001-2006 годах. В 2006 году после военного переворота он проживал за границей в эмиграции. В мае 2015 года МИД Таиланда заявил об аннулировании паспорта Таксина Чинавата, так как его высказывания влияют на безопасность и репутацию государства. —0—
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