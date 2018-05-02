В Ноябрьске «мусорная эпопея» снова на всех улицах частного сектора

Социальные сети Ноябрьска кипят возмущением. Жители отдалённых районов города не знают, кто избавит их от гор мусора, который копиться на контейнерных площадках неделями. Спасает только холодная погода. Иначе бы владельцы домов в частном секторе на себе прочувствовали, как живётся обитателям свалочных кварталов в Африке и Южной Америки. Завалы мусора грозятся заполнить улицы в районе УТДС.

«УТДС 77, опять не вывозят мусор. Управляющая компания ООО «Комфорт» разводят руками и переключают между своими отделами. Где говорят что мы ни чего не знаем. Дозвонились в компанию которая вывозит мусор. Там объяснили тем что половина жильцов данного района не оплачивает услуги вывоза мусора. Тем самым страдает та половина жильцов которая платит за это. Та же проблема и с дворниками и техничками которы должны убирать территорию и подъезды.»

Посёлок с непонятной для иногородних аббревиатурой обслуживает управляющая компания «Комфорт +». Район «УТДС» преимущественно застроен частными домами на одну семью. Некоторые домовладения разделены на квартиры. В таких случаях работа управляющей компании ограничена обслуживанием территории посёлка и инженерных коммуникаций. Договор на вывоз мусора и утилизацию опасных отходов заключают сами собственники при посредничестве управляющей компании.

Привычный пейзаж в районе посёлка УТДС по улице Шевченко

«Комфорт+» сотрудничает с предприятием организующим вывоз мусора. По договору они должны работать, но не могут. Половина жителей посёлка за вывоз мусора не платит. Поэтому руководство организации не настаивает на том, чтобы этот район обслуживался. Ведь расходы, которые несет компания на вывоз и утилизацию отходов не покрыть лишь половиной суммы.

«У ООО «Комфорт» тот же директор что и у ооо УК «северянка» учредитель, и это снова одно лицо (ИП) оказывающее услуги. идите в жилищную. Пишите жалобу на некачественно оказываемые услуги. Вас не должно волновать кто платит а кто нет, это претензионная работа УК, — срывает покровы подписчик городского сообщества Марина Иванова

Между тем добросовестные горожане не знают, как быть. Управляющая компания за вывоз мусора не отвечает, обслуживающая организация себе в убыток работать не хочет. Возможно, жалоба в Жилнадзор даст плоды. Снова уберут, как было уже не раз, а через месяц опять встанет в позу? Разве это решение проблемы?

«Мы живём в селе и мусор сжигаем в бочке у себя во дворе. Но так делаем только мы. Остальные делают также как на фото», — делиться альтернативой Екатерина Емельянова

«Бесполезно жаловаться они руками разводят. А компания которая занимается вывозом мусора говорит что 50% людей не платят за это вот мы и не хотим ни чего делать. Тем самым страдают те кто платит», — комментирует ситуацию житель посёлка Руслан Тимофеев.

Что же тогда делать? Заставит соседей платить за вывоз мусора не возможно даже силовыми методами. Зато можно собраться всем кто платит в управляющей компании, и договорить с организацией по сбору мусора об адресном вывозе. Пусть управляющая компания подготовит список по адресам. Утром, собственники будут оставлять мусор у своих ворот, а водитель мусоровоза его заберёт. Контейнерную площадку перекрыть, чтобы мусор туда не скидывали. Пока это единственный разумный выход.

Посёлок УТДС — район города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе с преимущественно индивидуальной застройкой. Своё название получил в 80-х годах прошлого века в честь строительной компании «Укртюменьдорстой». Все работник набирались с территории Украины для работы в регионах Крайнего Севера. Именно эта компании проектировала и строила первые дороги в городе Ноябрьске. Для сотрудников за счёт компании строили дома, которые образовали отдельный район. Об украинском происхождение первопоселенцев говорят названия улиц: Шевченко, Киевская и др. Когда Ноябрьск возвели в статус города, название организации так и закрепилось за этим районом города.

Вид на контейнерную площадку в посёлке УТДС рядом с школой № 5 Источник фотографий: городское сообщество «Типичный Ноябрьск»