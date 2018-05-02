От кого залетела?: американцы удивились школьному заданию по анатомии

Отец ученицы флоридской школы выложил в социальные сети задание по анатомии, которое вызвало у него ряд вопросов. «Тест для взрослых» шокировал родителей и побудил чиновников на крупную проверку, сообщает «Медуза» со ссылкой на «The New York Post».

Фото: science photo library

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Американским старшеклассникам было предложено решить анатомическую задачу: «Урсула расстроилась, потому что парень бросил её после секса. Чтобы отомстить, на следующий день она переспала с его другом. Через девять месяцев Урсула родила. У неё первая группа крови, у парней (её бывшего и его друга): четвёртая и вторая. Какой группы крови у малыша не может быть, если отцом всё же является бывший бойфренд?»

В своём сообщении в социальных сетях отец высказывать недовольство не только по содержанию задачи, но и по стилистическому стилю письма.

Чиновники школьного округа, которые составляют задания, уже открестились от авторства. Они назвали текст «неприемлемым» и пообещали провести проверку.