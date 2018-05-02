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Пять тысяч георгиевских ленточек раздали вологжанам
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Пять тысяч георгиевских ленточек раздали вологжанам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Столько черно-желтых символов Победы подарили волонтеры жителям областной столицы за неделю. Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартовала 24 апреля и во всех регионах страны. В Вологде волонтеры приготовили около 10 тысяч лент.
В областной столице символы Победы вручают прохожим на площадях Революции и Федулова, в Кремлевском саду и у торгового центра на Пошехонском шоссе. Раздают ленточки в вечернее время, когда большинство жителей возвращаются домой с работы.
До 9 мая ленточки будут раздавать добровольцы корпуса «Волонтеры Победы». 4 и 6 мая акция «Георгиевская ленточка» пройдет на площади Революции и у ДК ПЗ, а также в Кремлевском саду и у Дворца Спорта на ул. Конева, 2В. 9 мая ленты будут вручать на площади Революции.
Сейчас идет активная подготовка волонтеров к празднованию Дню Победы. 150 добровольцев всех возрастов примут участие в проведении праздничного парада в областной столице в этом году.
На параде Победы добровольцы будут сопровождать ветеранов и участников акции «Бессмертный полк». Также добровольцы пройдут в коробке парада и пронесут по площади Революции Знамя Победы — точную копию флага, водруженного над рейхстагом.
В преддверии праздника в школах Вологды проходит патриотическая акция «Открытка Победы». 1500 детей поздравят город с Днем Победы.
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