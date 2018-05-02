Ещё
В Ровенской области вандалы осквернили могилу раввина Магаршо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ровенской области вандалы осквернили могилу раввина Магаршо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили могилу раввина Магаршо, расположенную в городе Острог Ровенской области Украины, сообщил в среду глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", — написал Долинский в Facebook. Он также сообщил, что разгром могилы произошел ночью с 27 на 28 апреля, однако заметили это только сейчас.
Раввин Магаршо скончался в городе Острог в 1631 году и был похоронен на еврейском кладбище. В 1990-х по старым документам было обнаружено место его захоронения, позднее там был возведен молитвенный павильон и восстановлена гробница.
РИА Новости: последние новости
Американский минфин разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до шестого июня Граждан ЕС из-за "Ночных волков" не пустили в Польшу, заявил Хирург Китай надеется на конструктивность предстоящих торговых переговоров с США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум94
Военные корабли НАТО вошли в Черное море131
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»100
Успенская призналась в убийстве25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео119
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение