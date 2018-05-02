Московская полиция обнаружили человеческий череп

Человеческие останки нашли сотрудники полиции на севере Москвы .. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

С заявлением о страшной находке в бойлерной к правоохранителям обратился дворник. Прибывшие полицейские обнаружили на месте кости и череп. Экспертиза показала, что давность останков составляет не менее года.

По факту обнаружения начали проверку.

В апреле 2018 года во время работ коллекторного колодца рабочие нашли человеческий череп на территории парка «Покровское‐Стрешнево». Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденный череп, у которого не было нижней челюсти. Смерть этого человека наступила более года назад.