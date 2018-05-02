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Московская полиция обнаружили человеческий череп
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Московская полиция обнаружили человеческий череп 

360tv.ru 1 час назад
Человеческие останки нашли сотрудники полиции на севере Москвы.. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
С заявлением о страшной находке в бойлерной к правоохранителям обратился дворник. Прибывшие полицейские обнаружили на месте кости и череп. Экспертиза показала, что давность останков составляет не менее года.
По факту обнаружения начали проверку.
В апреле 2018 года во время работ коллекторного колодца рабочие нашли человеческий череп на территории парка «Покровское‐Стрешнево». Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденный череп, у которого не было нижней челюсти. Смерть этого человека наступила более года назад.
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