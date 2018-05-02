Михаил Фрунзе: тайна смерти «русского Наполеона»

Гимназист-отличник, дважды осужденный на смерть за терроризм, и командарм-самоучка. Его называли «русским Наполеоном», но по сей день его жизнь для многих — белый лист.

От Пишпека до Петербурга

Михаил Васильевич Фрунзе родился в городе Пишпек ( Бишкек ) в семье отставного фельдшера и воронежской крестьянки. Миша был вторым из пяти детей. Отец умер рано (будущему военачальнику было тогда всего 12 лет), семья нуждалась, и за образование двух старших братьев платило государство. Предметы Мише давались легко, особенно языки, а директор гимназии и вовсе считал ребенка гениальным. Учебное заведение Михаил окончил в 1904-м с золотой медалью, без экзаменов был зачислен на экономическое отделение Петербургского политеха.

Первая кровь

Из сорока прожитых лет треть Фрунзе провёл в тюрьме и ссылке по обвинению в терактах. Но в революцию гимназист, пристально следивший за сводками с Русско-японской войны, окунулся не сразу. «Жаль, что у нас в России среди студенчества опять происходят беспорядки. Это на руку японцам. Они очень рассчитывают на эти беспорядки», — пишет он другу в марте 1904-го. Однако уже к ноябрю петербургский студент Фрунзе сочувствует социал-демократам и мечтает о создании собственной партии национал-прогрессистов. Окончательно связало его с революцией, по его же признанию, «кровавое воскресенье»: он участвовал в митинге на Дворцовой площади и даже был ранен в руку.

Две смертные казни

За террористическую деятельность Фрунзе дважды приговаривали к смерти. В 1907 году в Шуе он организовал неудавшееся покушение на полицейского урядника. В нападении участвовали двое: одного схватили, а во втором быстро распознали «товарища Арсения» (тогдашний псевдоним Фрунзе). Впрочем, сам урядник разглядел только папаху, воротник и нос нападавшего, и соратникам Фрунзе удалось сфабриковать ему алиби. В итоге смертный приговор смягчили: и общественность вмешалась, и среди прочих на дело повлиял литератор Владимир Галактионович Короленко. Осуждённый Фрунзе попал на каторгу, а позднее проживал в ссылке в Сибири.

Командарм-самоучка

О своей стремительной военной карьере Фрунзе впоследствии вспоминал: начальное военное образование получил, стреляя в урядников в Шуе, среднее — против Колчака, а высшее — на Южном фронте, разгромив Врангеля . Чем объясняется такой взлёт? Фрунзе обладал личной храбростью, любил находиться впереди войск. В 1919 году под Уфой командарм был даже контужен. Подобно Михаилу Тухачевскому , он не колебался карать восставших крестьян за «классовую несознательность». Но главное, он проявил талант организатора и умение подобрать компетентных специалистов. Об этом вспоминал впоследствии один из таких военспецов — опытный царский офицер, бывший генерал-майор Генштаба Фёдор ёедорович Новицкий. Меньше восторга, правда, это умение вызывало у председателя Реввоенсовета Льва Троцкого , по мнению которого Фрунзе «увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов, преимущественно второстепенных».

После победы над Врангелем, в 1921 году Фрунзе был направлен в Турцию для подписания договора с Кемалем Ататюрком. Ехал нелегально: под одним из прежних своих псевдонимов — Михаила Михайлова , — на итальянском пароходе, с письмом от Ленина о согласии советского правительства на территориальные уступки в пользу новой революционной Турции. А следом шло советское судно с миллионом рублей золотом и вооружением. Молодое советское государство, укрепившись, искало себе союзников. О той поре напоминает монумент «Республика» на площади Таксим в Стамбуле , где по левую руку от Ататюрка стоят Михаил Фрунзе и другой советский военачальник Климент Ворошилов

Лихой наркомвоенмор

В марте 1924 года командир-самоучка входит в руководство Реввоенсовета СССР и наркомата по военным и морским делам, а год спустя возглавляет оба ведомства. Под его началом проводится военная реформа, сам он пишет ряд военно-теоретических работ и становится автором базирующейся на основах марксизма военной доктрины. Это пик его карьеры. Правда, беспокойство Фрунзе вызывает здоровье членов семьи: жена страдает чахоткой, а четырёхлетняя дочка Таня по неосторожности выколола себе ножницами глаз. Только берлинские врачи сумели спасти ребенку зрение. Фрунзе находит отдушину в быстрой езде: сам садится за руль или говорит шофёру, чтобы гнал. В 1925 году он дважды попадает в аварии, и уже ходят слухи, что неслучайно. Последняя из них произошла в сентябре: Фрунзе вылетел из машины и сильно ударился о телеграфный столб.

Тайна смерти «русского Наполеона»

После аварии у Фрунзе в очередной раз открылась желудочная язва — болезнь он подхватил ещё будучи узником Владимирского централа. Последовавшей операции наркомвоенмор не пережил. По официальной версии, причиной смерти стала совокупность трудно диагностируемых заболеваний, приведших к параличу сердца. Но уже год спустя писатель Борис Пильняк выдвинул версию, что Иосиф Сталин таким образом избавился от потенциального конкурента. Кстати, незадолго до смерти Фрунзе в английском «Аэроплане» вышла статья, где его называли «русским Наполеоном». Между тем кончины мужа не перенесла и супруга Фрунзе: в отчаянии женщина покончила с собой. Их детей — Таню и Тимура — воспитывал Климент Ворошилов.