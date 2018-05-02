Пострадавшему в Доминикане жителю Уфы ищут сиделку 

Родственники рассказали о состоянии здоровья 25-летнего Алексея Денисова, сломавшего на отдыхе в Доминикане позвоночник. Молодой человек, которого в апреле перевезли на родину, сейчас проходит интенсивный курс терапии в городской клинической больнице им. Г. Куватова.
— Лёша уже сидит! Через две недели его отпустят домой на небольшой отдых, перед новым этапом реабилитации, — сообщили родственники Алексея.
Спустя месяц после случившегося молодого человека отпустили на прогулку. В инвалидной коляске его прокатили по территории больницы.
Со слов близких, молодому человеку сейчас ищут сиделку.
— Нужен мужчина в хорошей физической форме, для того чтобы он мог обеспечить Лёшке полноценные занятия, — написали на его странице в Instagram родные.
Алексей оказался почти полностью обездвижен после неудачного прыжка в море в Доминикане. Местная клиника за несколько дней пребывания выставила молодому человеку астрономический счёт. Чтобы расплатиться и перевезти уфимца домой, требовалось несколько миллионов рублей. Друзья и родственники Алексея развернули в интернете целую акцию помощи парню. Из СМИ о случившемся узнал и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Руководитель региона пообещал помочь вернуть Алексея домой. Через несколько дней молодого человека самолётом доставили в Уфу.