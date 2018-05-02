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В центре Рязани на платной парковке провалился асфальт
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Терезе Мэй выставили ультиматум

В центре Рязани на платной парковке провалился асфальт 

АиФ Рязань 30 минут назад
Фото: АиФ Рязань
2 мая на платной парковке, расположенной по улице Полонского, провалился асфальт, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Фотография с провалившимся асфальтом на платной парковке
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