Объем сева яровых культур составил 6,3 млн га — Минсельхоз России

Объем сева яровых культур составил 6,3 млн га — Минсельхоз РоссииПредставители ведомства отмечают, что работы еще продолжаются в нескольких регионах России , а именно: в Сибирском, Южном, Уральском, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральном округе.

На сайте Минсельхоза приводится расширенная статистика по засеянным культурам. Так объем сева яровой пшеницы составляет 374,7 тысяч гектар, в то время как яровой ячмень был засеян на площади 1,5 миллиона гектар. Чтобы обезопасить посевные культуры от пагубного воздействия окружающей среды, аграрии Российской Федерации подкормили минеральными удобрениями более 10,7 гектар посевов.

На текущий момент в сельскохозяйственных предприятиях продолжается посадка овощей. Наибольшие объемы посадки показывают: картофель, сахарная свекла, подсолнечник, соя и яровой рапс.