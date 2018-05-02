Гибель Непобедимой Армады: что было на самом деле

Летом 1588 года у берегов Франции англичанами была повержена мощная испанская флотилия. Что это, стечение обстоятельств или закономерный итог противостояния двух морских держав?

Предыстория

В XVI веке Испания была настоящей империей. В период правления Филиппа II она включала в себя Португалию Нидерланды , часть Франции, южную Италию, а также территории в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке. Недаром говорили, что «во владениях испанского короля никогда не заходит солнце». Испания обладала сильнейшими в мире армией и флотом и не имела конкурентов по уровню могущества и богатства. Англия уже давно покушалась на испанские колониальные сокровища и было отчего. Вступившая в 1558 году на английский престол Елизавета I увидела лишь пустую казну и массу долгов. Единственным способом быстро решить проблему государственного дефицита стал грабеж испанских торговых судов и поселений в Вест-Индии. В течение десятков лет английские приватиры нападали на испанские корабли, нанося стране серьезный ущерб. Только за один 1582 год Англия лишила империю Габсбургов почти двух миллионов дукатов. Кроме того, Елизавета досаждала Филиппу II в Голландии, поддержав восстание против испанского владычества. Для испанского короля это было равносильно покушению на Святую католическую Церковь . Чашу терпения Филиппа переполнила казнь «праведной католички» Марии Стюарт. Приближенные советовали испанскому монарху положить конец распоясавшимся английским безбожникам. Они были уверены: если Габсбурги войдут в Лондон их неминуемо поддержат тысячи английских католиков, притесняемых в протестантской стране. Военный поход был лишь вопросом времени.

Армада

Идея организации военной экспедиции на Британские острова принадлежала адмиралу Санта-Круcу. Он же начал заниматься подготовкой флота, однако внезапно скончался, так и не успев довести начатое до конца. Его место занял герцог Перес де Гусман, человек не военный, но весьма амбициозный. Подготовку экспедиции ускорили участившиеся вылазки англичан. Так в 1587 году корсар Френсис Дрейк напал на Кадис, уничтожив провиантские склады для строящегося флота, однако нарушить планы испанцев он не смог. К лету 1588 года испанский флот была готов к выходу в море. В него входили 130 кораблей, 30 тысяч военных и 2 430 орудий. Кроме того, испанцы рассчитывали на союзное войско герцога Пармского в составе еще 30 тысяч человек, воевавшее тогда во Фландрии. Не сидели сложа руки и в Англии, всю весну и часть лета 1588 года наращивая численность своей флотилии. К июлю она увеличилась с 34 до 100 кораблей. Нужно сказать, что на Туманном Альбионе создали чрезмерный ажиотаж вокруг намечавшегося вторжения испанского флота, переоценивая силу своего будущего противника. Собственно, название «Непобедимая Армада», которую англичане впервые увидели 29 июля с берегов Корнуолла, придумали сами жители Британии.

Битва

Перед тем как пойти в решительное наступление де Гусман в письме королю выразил обеспокоенность в отношении предстоящей операции: с его слов, испанские силы «отнюдь не превосходили неприятельские». Вдобавок на Армаду начали сваливаться проблемы: сильный встречный ветер, массовое отравление экипажей, шторм, повредивший часть судов. Однако Филипп был уверен, что таким образом господь испытывает силу его веры. Он заставил адмирала продолжить плавание. Но главные напасти ждали испанцев впереди. Вместо того, чтобы оперативно атаковать корабли противника, пока они стояли на якоре, Армада пропустила удар от флотилии Френсиса Дрейка, которая с ходу захватила два испанских галеона. Перегруппироваться у де Гусмана не было времени — английские корабли повторили свой атакующий маневр, вынудив испанцев отойти к французским берегам. В ночь на 8 августа 1588 года произошло событие, которое во многом предрешило ход противостояния: в сторону стоящих на якоре в Дуврском проливе кораблей Армады на всех парусах неслись 8 горящих английских брандеров, груженых хворостом, смолой и соломой. Испанцы стали в панике срываться с места и уходить в сторону — туда, где их поджидали галеоны Дрейка. Решающее сражение произошло близ Гравелина — укрепленного порта на границе Франции и Нидерландов. Англичане не потеряли ни одного судна, испанцы лишились десяти, еще пять были захвачены противником. Несмотря на примерно равные силы, испанцы под напором англичан отступили. Кто знает, решился бы герцог де Гусман на вторую попытку прорваться к британским берегам, если бы не шторм, который в течение нескольких дней трепал Непобедимую Армаду, довершив начатое Дрейком.

В Испанию вернулось около половины галеонов Армады и менее трети моряков. Значительная часть испанских потерь не была боевыми — многие умирали от голода, обезвоживания и болезней. Поражение вопреки ожиданиям не привело к утрате Испанией своего могущества. Через год англичане решили повторить свой подвиг уже у испанских берегов, снарядив в экспедицию 150 судов, однако им пришлось вернуться назад несолоно хлебавши. Тем не менее, победа под Гравелином пошатнула господство испанского флота. Именно здесь стало вырисовываться превосходство англичан в военно-морском искусстве: тяжеловесная и неповоротливая Армада заметно проигрывала легкому и маневренному британскому флоту. Но пройдет еще столетие прежде чем Англия сможет назвать себя «владычицей морей». Упадок Испании лишь опосредованно может быть связан с ростом могущества Британии. Свою роль здесь сыграли и внутриполитические причины. Наследовавшие после Филиппа II престол Габсбурги не отличались ни управленческими талантами, ни масштабом личности. Испания была вынуждена неоднократно объявлять себя банкротом во многом из-за переизбытка американского золота, вызвавшего в экономике гиперинфляцию. Поражение Непобедимой Армады символизирует не просто закат империи Габсбургов, но и завершение повсеместной экспансии католицизма. В Европе наступала эра протестантизма, привнесшая в европейское общество принципиально новые культурные, экономические и социально-политические отношения.