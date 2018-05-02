В. И. Рагозин: основатель российской нефтяной отрасли

Москва, 2 мая — «Вести. Экономика» История российского предпринимательства — это полная драматизма и разнообразных коллизий страница отечественной истории, к сожалению, малоизвестная современникам. Лишь сегодня она чуть приоткрывается. Но и того, что она показывает, уже достаточно, чтобы увидеть множество параллелей с сегодняшним днем. Знание прошлого позволяет понять процессы, происходящие в современном обществе, прогнозировать их будущее развитие.

Виктор Иванович Рагозин

"Великая реформа 1861 года" породила первых, в полном смысле этого слова, предпринимателей. Одним из них был Виктор Иванович Рагозин. Родился он в Москве 19 августа 1833 г. в семье служащего Московского университета. В 20 лет окончив физико-математический факультет университета, он поступил на службу в пароходное общество «Дружина» и довольно скоро дорос до директорской должности. 1860-е гг. — время политической борьбы. Не был чужд этим увлечениям и Рагозин. Он сблизился с народовольцами и принял активное участие в революционном движении. После кратковременного заключения в Петропавловской крепости Рагозин до 1868 г. находился под полицейским надзором. В конце 1860-х гг. Рагозин перебрался на жительство в Нижний Новгород. Очень скоро Виктор Иванович превратился в заметную фигуру местных общественных и деловых кругов. По его инициативе в 1870 г. в Нижнем Новгороде был учрежден Купеческий банк, в котором он занял директорский пост. В 1871 г. он основал страховое общество «Волга», которое со временем превратилось в одно из крупнейших в России. Принял живое участие во всех общественных начинаниях нижегородских предпринимателей. Так, ему поручалось сооружение собранного на купеческие пожертвования городского водопровода. Но неожиданно для всех удачливый бизнесмен и общественный деятель бросает все свои дела и погружается в научные изыскания. Бурное развитие нефтяного дела в России в 1860 — 1870-х гг. с особой остротой поставило вопрос об «утилизации» оставшихся после переработки нефти в керосин так называемых «нефтяных остатков» — бензина. Эта проблема превратилась в одну из важнейших для тогдашних нефтяников. Что с ними делать? Сжигать, выливать в море? Попытаться из них сделать что-либо нужное и полезное? Но как? Д. И. Менделеев говорил, что сжигать «остатки» — это все равно что «топить печь ассигнациями», это государственное преступление.

Химическая лаборатория

Необходимо было найти решение задачи, которая превращалась в одну из серьезнейших экономических, экологических и технических проблем. Вот за ее решение и взялся Рагозин. В те годы широкое распространение получило мнение о невозможности получения каких-либо полезных продуктов технических материалов, масел из «нефтяных остатков». В немецкой технической науке это представлялось совершенно невозможным делом, а работы в этом направлении — химера. Два года упорных занятий в домашней лаборатории завершились победой. Виктор Иванович удалось получить три типа смазочных масел, названных им «олеонафтами». Это название позже вошло в отечественные и зарубежные технические словари и учебники. В 1877 г. в 30 верстах от Нижнего Новгорода, в Балахне, Рагозин закладывает первый в России завод по перегонке «нефтяных остатков» и изготовления на ее основе смазочных масел. В 1879 г. в Константинове, близ Ярославля, строится второй нефтеперегонный завод, кстати, работающий и сегодня. Эти предприятия были оборудованы новейшей техникой, имели прекрасную лабораторную базу. Многие русские химики с удовольствием работали в лаборатории завода. Среди них и Д. И. Менделеев. Вспоминая начало своего «нефтяного дела», В. И. Рагозин в 1880-х гг. писал, что все пророчили провал его опытам. «Не удалось в Америке масло — и у нас не удастся. Они думали, что нефть может дать только керосин и служить топливом, теперь мы получили из нее ценные продукты∎».

Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева в Константиновском основал В. И. Рагозин

Изготовление технических масел стало достаточно успешным делом. Рагозин, имея обширные связи с деятелями европейской науки и представителями промышленности, начал их поставку за границу. Очень скоро его предприятие стало получать огромное количество заказов, в том числе государственных. Так, морское министерство Франции рекомендовало на своих судах использовать технические масла исключительно русского производства. "Благодаря образцовой настойчивости В. И. Рагозина, — писал Д. И. Менделеев, — немецкие и всякие иностранные наши посредники не сумели захватить это дело в свои руки. Здесь русский производитель сумел, быть может, в первый раз, в столь больших размерах встать в непосредственную связь с западными потребителями. Пример и инициатива В. И. Рагозина останутся навсегда в памяти русских, так же как и имя В. А. Кокорева будет памятно, как зачинателя нефтяного дела в Баку". За научные заслуги Санкт-Петербургский технологический институт присваивает Рагозину звание почетного инженера-технолога, хотя он и не имел специального образования. Однако первоначальные успехи вскоре сменяются неудачами. Начинается полоса невезений, которая завершается разорением Рагозина. Однако изобретатель-предприниматель не падает духом. В начале 1880-х гг. он переносит свою деятельность в Баку, тогдашнюю «нефтяную столицу» России. В. И. Рагозин становится управляющим заводскими работами нефтепромышленной фирмы С. М. Шибаева, московского предпринимателя, не побоявшегося вложить несколько миллионов рублей в новое дело.

Добыча нефти в Баку, 19 век С 1884 г. «Компания С. М. Шибаев и К» стала вывозить пароходами смазочные материалы из Батума. В эти же годы Рагозин всерьез занялся литературной и научной деятельностью. Им было подготовлено 9 томов капитального исследования о Волжском торгово-промышленном регионе — «Волга». Однако свет увидели только первые три тома. Прекращение этого издания стало серьезной потерей для отечественной экономической мысли. В 1884 г. издал работу «Нефть и нефтяная промышленность», ставшая настольной книгой нескольких поколений российских нефтяников, а также большое число различных статей и материалов. В конце 1880-х гг. он оставляет фирму Шибаева и основывает собственное дело. Но опять начались неудачи, сказавшиеся на здоровье. Надломленный физически и нравственно, он навсегда покидает Баку и переселяется в столицу. Умер В. И. Рагозин 9 августа 1901 г. на 68-м году жизни в Озерках под Петербургом. Сегодня, как и прежде, актуальным остается вопрос о поиске собственного пути развития. В этих условиях как никогда важным является обращение к нашим традициям и корням. «Мы любим, — писал более ста лет назад В. И. Рагозин, — особенно в последнее время, ссылаться на Америку, ухитрились даже найти сходство между Россией и Америкой. Признаюсь, я этого никогда не понимал и до сих пор не понимаю. Я вижу только сходство: она от нас далеко, и мы равно столько же далеко от них, они молодой народ столетий, и мы молодой народ тысячелетий. Ужели сходство в том, что у них большая территория обработанная, а у нас большая необработанная, у них много нефти и вся продается, и у нас еще больше и ничего не продается». Игорь Шапкин, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор