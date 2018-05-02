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Туркменистан открыл новый международный порт на Каспии
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Туркменистан открыл новый международный порт на Каспии 

Мир24 37 минут назад
Новый международный морской порт в туркменском городе Туркменбаши на восточном берегу Каспийского моря начал свою работу сегодня.
Его площадь составляет более 1,3 квадратных километров, общая протяженность причала — 3,6 километра.
За год порт может обслужить 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч кораблей, а пропускная способность грузового терминала составляет 4 миллионов тонн в год.
Грузовой терминал с самой длинной среди терминалов стоянкой, способной одновременно принять четыре судна, оборудован автоматизированной системой наблюдения за погрузочно-разгрузочными работами.
Контейнерный терминал рассчитан на 400 тысяч TEU (условная мера вместимости), а годовая мощность терминала текущих грузов достигает 3 миллионов тонн.
Также на территории порта есть гостиница и судостроительный и судоремонтный завод «Балкан».
Административные и служебные здания порта возведены в традиционном для страны архитектурном стиле и выдержаны в белой-золотой цветовой гамме.
Старт строительства порта был дан в августе 2013 года. Подрядчиком проекта выступила турецкая компания «Гап Иншаат». Объект уже получил сертификат Книги рекордов Гиннеса как крупнейший порт ниже уровня моря.
Напомним, ранее сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что ввод порта в эксплуатацию будет содействовать торговому сотрудничеству между странами Азии и Европы.
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