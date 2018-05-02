Бердымухамедов рассказал о геополитической роли нового порта Туркменбаши 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил геополитическую значимость нового порта Туркменбаши. Глава государства уверен, что его запуск даст стимул развитию сотрудничества со странами Каспийского бассейна.
«Туркменистан готов к обсуждению различных аспектов и направлений сотрудничества с партнерами из Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации Экономического Сотрудничества», — заявил президент на Международном форуме «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития».
По мнению Бердымухамедова, новый порт улучшит геополитическую обстановку в регионе и укрепит устойчивость континентальных межгосударственных связей. Он также отметил экономическую обоснованность его создания.
«Именно многовариантная модель транспортных потоков, создание новых маршрутов и направлений способны придать необходимую устойчивость и новую динамику глобальному развитию, что особенно актуально на фоне тех сложных, а порой и кризисных явлений, наблюдающихся сегодня в мировой экономике», — сказал туркменский лидер.
Ранее на Саммите прикаспийских государств туркменская сторона предложила создать единый центр логистики и рационализации грузовых потоков, что позволит связать судоходные, железнодорожные и автомобильные транспортные пути. Инициативу поддержали представители России.
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