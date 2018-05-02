Туркменистан заинтересован в морских терминалах Европы и Азии

Туркменистану необходимо построить разветвленную инфраструктуру транспортного сообщения и транзита, охватывающую континентальную Евразию с выходом на морские терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов , выступая на международном форуме «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития», передает Государственное информационное агентство страны.

Индия, «Данный проект также подразумевает перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай Пакистан , страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Туркменистан призван играть роль трансконтинентального экономического моста между европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономическими системами.

Поэтому помимо последовательной интеграции страны в мировую транспортную систему и расширения национальной инфраструктуры главных магистралей, связующих маршрутов и узлов по направлениях с востока на запад и с севера на юг также планируется обеспечить наибольшую эффективность транспортных маршрутов и снизить долю «транспортной составляющей в стоимости конечной продукции во внутреннем, транзитном и экспортно-импортном сообщении».

По словам главы государства, одним из ожидаемых результатов претворения в жизнь данной стратегии является создание сети транспортно-логистических центров интермодальных перевозок.

«Новые транспортные коридоры позволяют расширить рынок услуг в этой сфере. Что, в свою очередь, требует проведения активной маркетинговой внешнеэкономической политики, оптимизации тарифов со странами — участницами международных транспортных коридоров и гибкой системы тарифных преференций», — заключил Бердымухамедов.

А пока, по мнению президента, крупный плацдарм для наращивания межрегионального сотрудничества создает новый порт Туркменбаши, с вводом в строй которого «открываются дополнительные перспективы сотрудничества с международными и региональными структурами».

Президент также добавил, что Туркменистан готов к обсуждению различных аспектов и направлений проекта с партнерами из Шанхайской организации сотрудничества , Содружества независимых государств и Организации экономического сотрудничества, и пригласил их к тесному взаимодействию.

«Помимо экономической и коммерческой обоснованности проекта, экологических параметров, он имеет и геополитическую значимость», — отметил глава государства.

Он выразил убеждение, что функционирование нового Туркменбашинского порта окажет позитивное влияние на политическую обстановку в регионе и за его пределами, будет содействовать сотрудничеству прикаспийских государств по целому ряду актуальных политических вопросов, придаст дополнительную устойчивость всей системе континентальных межгосударственных связей.

«Именно многовариантная модель транспортных потоков, создание новых маршрутов и направлений способны придать необходимую устойчивость и новую динамику глобальному развитию, что особенно актуально на фоне тех сложных, а порой и кризисных явлений, наблюдающихся сегодня в мировой экономике», — заключил президент.

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