Бердымухамедов обсудил с астраханским губернатором транспортное сотрудничество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и губернатор Астраханской области Александр Жилкин в рамках открытия на Каспии нового туркменского морского порта обсудили новые возможности транспортного сотрудничества, сообщают СМИ Туркменистана.

Жилкин поздравил Бердымухамедов с открытием порта и отметил, что его инициативы по созданию разветвленной транспортно-логистической инфраструктуры находят широкую международную поддержку.

В свою очередь глава государства подчеркнул добрососедский характер сотрудничества с Астраханской областью, актуальность совместных проектов в различных областях, в том числе в сфере судоходства.

Также президент отметил, что развитие прямых эффективных контактов с регионами и ведущими промышленными центрами России является одним из ключевых направлений диалога между Туркменистаном и Россией.

Возможности сотрудничества Бердымухамедов обсудил и с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Гость передал главе Туркменистана поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и отметил, что Ташкент поддерживает инициированные туркменским лидером крупные проекты регионального и международного значения, нацеленные на объединение транспортных систем Азии и Европы, Ближнего и Дальнего Востока. В свою очередь, Бердымухамедов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса страны является диалог с соседями, в том числе с Узбекистаном.

Напомним, выход к Каспийскому морю есть у Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

В 2015 году Бердымухамедов выступил с инициативой разработать пятистороннее соглашение о сотрудничестве в области транспорта в этом регионе. И сегодня стало известно, что эксперты прикаспийских стран согласовали проект документа.

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