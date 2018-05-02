Вредят ли рыбам взрывы льда на реках?

Страдает ли рыба от взрывов ледовых заторов на реках?

— Рыба, конечно, страдает. Но в преддверии ледохода она уходит, прячется в заводях. Долгое время природа обходилась без деятельности человека, который корректирует природу под свои нужды и делает в некоторых случаях это вынужденно.

К взрывным работам нужно относиться как к меньшему злу, чем нарушение жизнедеятельности значительного числа людей и ущерба экономики. Экологи не возражают против проведения взрывных работ. Эти работы проводятся строго по согласованию на оперативных штабах и оперативных группах по паводку. Там взвешиваются все «за» и «против», решения принимаются коллегиально. Все понимают, что плюс — это освобождение рек от заторов, но в то же время понятно, что для природы в этом есть свои минусы.