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Вредят ли рыбам взрывы льда на реках?
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Вредят ли рыбам взрывы льда на реках? 

АиФ Архангельск 41 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
Страдает ли рыба от взрывов ледовых заторов на реках?
Отвечает начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков:
— Рыба, конечно, страдает. Но в преддверии ледохода она уходит, прячется в заводях. Долгое время природа обходилась без деятельности человека, который корректирует природу под свои нужды и делает в некоторых случаях это вынужденно.
К взрывным работам нужно относиться как к меньшему злу, чем нарушение жизнедеятельности значительного числа людей и ущерба экономики. Экологи не возражают против проведения взрывных работ. Эти работы проводятся строго по согласованию на оперативных штабах и оперативных группах по паводку. Там взвешиваются все «за» и «против», решения принимаются коллегиально. Все понимают, что плюс — это освобождение рек от заторов, но в то же время понятно, что для природы в этом есть свои минусы.
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