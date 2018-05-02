Литовская оппозиция предлагает заморозить имущество попавших в «чёрный список» россиян 

Оппозиционные «Союз отечества — христианские демократы» (консерваторы) и Движение либералов предложили законопроект, позволяющий заморозить в Литве имущество российских бизнесменов и чиновников, попавших в список литовского аналога «закона Магнитского».
В местном «чёрном списке» около 70 граждан России. Если бы инициативу оппозиции одобрили, то в Литве заморозили бы денежные средства, находящиеся в банках республики, имущество «неправильных» россиян, а действующим физическим лицам и предприятиям страны запретили бы торговать с лицами из «чёрного списка».
Глава МИД республики Линас Линкявичюс с одобрением отозвался об инициативе оппозиции: «Некоторые решения сейчас национальные, если говорить о запрете на въезд в нашу страну, так что было бы вполне логично расширить эти санкции посредством замораживания средств».
Однако он напомнил: имущество можно заморозить только на основании общего решения Евросоюза.