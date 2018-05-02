Историческое фотопутешествие в пражский Вышеград:

Согласно большинству источников, Вышеград был основан чуть позже Града — в X—XI вв.еках.

Со временем в Вышеграде появились церковь Святого Петра и Павла, базилика Святого Лаврентия, ротонда Святого Мартина и королевский дворец. С тех пор королевский двор то и дело перебирался с Вышеграда на Град и обратно, пока к концу XII столетия окончательно не обосновался на Граде. Новый подъем Вышеграда связан с Карлом IV, постановившим, что отсюда будут начинаться королевские процессии.

По такому случаю в 1348—1350 годах замок был серьёзно обновлён. В середине XV века все это довольно сильно порушили гуситы. После тридцатилетней войны Габсбурги поставили вокруг Праги укрепления, обнесли город стеной, а Вышеград превратили в барочную цитадель без гражданского поселения — главное место обороны города. Сегодня Вышеград составляют шесть бастионов, в которые ведут трое ворот. На территории крепости находятся церковь, две часовни, несколько жилых домов, спортивные сооружения и кладбище.

1. Линия метро ведёт к Вышеграду через Нусельский мост, более известный в народе, как мост самоубийц: его высота 43 метра, и раньше с него регистрировали по 5−6 прыжков в год. Сейчас строение обнесено трёхметровыми заборами, но и это слабо помогает властям в борьбе за жизнь граждан.

От Нусельского моста и расположенного неподалёку Конгресс-центра дорожка ведёт к стенам самого Вышеграда. Если идти по указателям, то попадаешь к Таборским воротам, построенным в стиле раннего барокко. За Таборскими воротами предстоит преодолеть ещё одни, Леопольдовы ворота, а где-то на полпути, там, где предполагалось крушить врага, прорывавшегося за первую линию обороны, можно видеть остатки готических ворот времён Карла IV и часть крепостной стены того же времени.

2. Таборские ворота:

3. Леопольдовы ворота:

4. Ротонда Святого Мартина за Леопольдовыми воротами — самая древняя из пражских ротонд, ей почти 1000 лет.

5. Неподалёку от ротонды стоит барочная часовня Девы Марии в Крепости.

6. На заднем плане видны башни церкви Святых Петра и Павла — главной церкви Вышеграда.

9. Вид на прилегающий к Вышеграду район Нове Место:

10. Вышеградские фортификации XIV — XV столетий.

11. Панорамы с Вышеградской крепости.

13. Колесный пароход на фоне довольно оригинального здания на берегу реки:

14. Одна из улиц района Смихов. И, конечно же, неизменный пражский трамвай