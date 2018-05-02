Ирина Мирошник посадила дерево в парке Железнодорожников

Акция « Петрозаводску — 100 000 деревьев» стартовала в карельской столице. Первая в этом году акция по озеленению города состоялась в Петрозаводске. В посадке деревьев на аллее у парка Железнодорожников приняла участие мэр города Ирина Мирошник , сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Мы намерены активизировать темпы работ по озеленению по сравнению с прошлым годом. Администрация получила много предложений от коммерческих организаций о готовности стать участниками наших экологических мероприятий: приобрести посадочный материал и заново оформить существующие аллеи и места отдыха горожан, либо создать новые. Уверена, что совместными усилиями нам удастся ускорить выполнение программы «Петрозаводску — 100 000 деревьев»,

— отметила глава города.