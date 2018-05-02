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Ирина Мирошник посадила дерево в парке Железнодорожников
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Ирина Мирошник посадила дерево в парке Железнодорожников 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Акция «Петрозаводску — 100 000 деревьев» стартовала в карельской столице. Первая в этом году акция по озеленению города состоялась в Петрозаводске. В посадке деревьев на аллее у парка Железнодорожников приняла участие мэр города Ирина Мирошник, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.
Мы намерены активизировать темпы работ по озеленению по сравнению с прошлым годом. Администрация получила много предложений от коммерческих организаций о готовности стать участниками наших экологических мероприятий: приобрести посадочный материал и заново оформить существующие аллеи и места отдыха горожан, либо создать новые. Уверена, что совместными усилиями нам удастся ускорить выполнение программы «Петрозаводску — 100 000 деревьев»,
— отметила глава города.
В сегодняшней акции, организованной городской Администрацией, приняли участие представители 14-й школы, железнодорожной больницы, сотрудники Пенсионного фонда, петрозаводского Дома бокса, локомотивного депо, железнодорожники, участники проходящего в эти дни в столице Карелии Баренц-фестиваля экологических фильмов, представители Петросовета и активисты-общественники. Следующая высадка деревьев пройдет 5 мая в районе улицы Петрова, а на 8 мая Администрацией города намечено экологическое мероприятие в Приозерном парке на улице Варкауса, где будут высажены более 100 новых деревьев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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