Ещё
На проспекте Кирова саратовцы торгуют Знаменем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На проспекте Кирова саратовцы торгуют Знаменем Победы 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
Маленькие копии алого стяга продают под видом помощи инвалидам.
На проспекте Кирова в центре Саратова похожие на волонтеров люди сначала дают в руки гуляющим флажок с символикой Второй мировой войны, а после этого просят за него деньги.
При этом торговцы патриотической атрибутикой не разговаривают, а оставляют в руках у потенциальных покупателей записки о стоимости флажка с указанием стоимости. Если оплата не последует от озадаченного покупателя, флажок возвращается торговцу для последующей продажи более щедрому прохожему.
Бесплатно — даже детям или тем же инвалидам — атрибутика времен Великой Отечественной войны этими «распространителями» не раздается.
Новости Саратова: последние новости
Благоустройство Саратова: Уродливые деревья стоят стройными рядами Саратовцы могут бесплатно получить символ Победы Паводок-2018. Балашов уходит под воду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум46
Минобороны Армении выступило с требованием347
Москва предостерегла от лишения РФ права вето245
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»22
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение