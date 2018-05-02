На проспекте Кирова саратовцы торгуют Знаменем Победы

Маленькие копии алого стяга продают под видом помощи инвалидам.

На проспекте Кирова в центре Саратова похожие на волонтеров люди сначала дают в руки гуляющим флажок с символикой Второй мировой войны, а после этого просят за него деньги.

При этом торговцы патриотической атрибутикой не разговаривают, а оставляют в руках у потенциальных покупателей записки о стоимости флажка с указанием стоимости. Если оплата не последует от озадаченного покупателя, флажок возвращается торговцу для последующей продажи более щедрому прохожему.

Бесплатно — даже детям или тем же инвалидам — атрибутика времен Великой Отечественной войны этими «распространителями» не раздается.