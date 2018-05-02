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Мощи папы Римского выкинули в мусорку в Великобритании
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Мощи папы Римского выкинули в мусорку в Великобритании 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Великобритания. Мощи папы Римского Климента I нашли среди мусора в Великобритании. Как сообщает Газета, флакон с гравировкой, в котором находится часть человеческой кости, обнаружили сотрудники компании по вывозу мусора.
Папа Римский Климент I был вторым или третьим епископом Рима после апостола Петра. Он скончался примерно в 99 году.
В настоящее время компания пытается выяснить, кто выбросил мощи. Ведется расследование. Однако точной уверенности, что находка имеет ценность, нет. Подобные реликвии были широко распространены в XVI веке, когда находили множество человеческих останков. Люди собирали небольшие части этих костей и выдавали их за останки кого-то из святых.
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