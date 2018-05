Джессика Симпсон маскирует лишние килограммы, завернувшись в тюль

Когда желание делать соблазнительные селфи полуголой перевешивает здравый смысл — вспомните про Джессику Симпсон (и не будьте, как она): певица так стремилась порадовать своих поклонников новыми секси-фото, что решила «замаскировать» лишние килограммы, завернувшись в нечто, до крайности напоминающее тюлевые занавески.

2 мая Старалась Джессика, в общем-то, зря — певица делала селфи во время отдыха на Багамских островах, где папарацци сразу же «слили» в сеть ее реальные фото без ретуши и «тюлевой маскировки». Что и говорить, на селфи, пусть даже и в компании стратегически расположенной драпировки, Симпсон действительно выглядит намного лучше, чем в реальности, где все проблемы певицы с фигурой безжалостно подсвечивает яркое тропическое солнце.

Vacation closet vibes 🥥

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)

27 Апр 2018 в 11:09 PDT When you try and take a sexy selfie and realize it looks like you ate sand for lunch #sandstache

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)

27 Апр 2018 в 2:40 PDT попкорнnews