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Джессика Симпсон маскирует лишние килограммы, завернувшись в тюль
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Джессика Симпсон маскирует лишние килограммы, завернувшись в тюль 

Попкорн News 48 минут назад
Фото: Попкорн News
Когда желание делать соблазнительные селфи полуголой перевешивает здравый смысл — вспомните про Джессику Симпсон (и не будьте, как она): певица так стремилась порадовать своих поклонников новыми секси-фото, что решила «замаскировать» лишние килограммы, завернувшись в нечто, до крайности напоминающее тюлевые занавески.
2 мая  Старалась Джессика, в общем-то, зря — певица делала селфи во время отдыха на Багамских островах, где папарацци сразу же «слили» в сеть ее реальные фото без ретуши и «тюлевой маскировки». Что и говорить, на селфи, пусть даже и в компании стратегически расположенной драпировки, Симпсон действительно выглядит намного лучше, чем в реальности, где все проблемы певицы с фигурой безжалостно подсвечивает яркое тропическое солнце.
Vacation closet vibes 🥥
Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)
27 Апр 2018 в 11:09 PDT  When you try and take a sexy selfie and realize it looks like you ate sand for lunch #sandstache
Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)
27 Апр 2018 в 2:40 PDT  попкорнnews
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