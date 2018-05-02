Ирина Дубцова поделилась горячим снимком из ванной 

Певица отменила концерт в Москве, который был назначен на середину мая, и улетела в отпуск. Дело тут не в капризах, а в аллергии, которой страдает артистка во время цветения растений. Перед отъездом она написала у себя в микроблоге: «Концерт попадает на самое активное „пыление“ деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!». 12-летнего Артема Ирина взяла с собой, так как аллергия мальчику перешла по наследству. Каникулы певица проводит с пользой для здоровья и делится в соцсетях своими эмоциями. На одном из кадров Дубцова лежит в пенящейся джакузи полностью обнаженной. Поклонники, увидев это, рассыпались в комплиментах, но не поняли, кто же фотографирует Ирину в таком откровенном виде, ведь не сын же.
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Возможно, кроме сына вместе с Дубцовой отдыхает и её новый бойфренд, который может являться автором снимка из ванной. В начале этого года стало известно, что Ирина встречается с 26-летним украинским футболистом — Адеринсола Хабибом Эсеола. Сама певица все эти домыслы никак не комментирует, — пишет портал 7days.ru.