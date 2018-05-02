Мэр Пензы поручил дорожникам покрасить барьерные ограждения на улице Карпинского

В среду, 2 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход благоустройства городской улично-дорожной сети. По данным пресс-службы мэрии, в ходе инспекционного выезда градоначальник посетил сквер «Журавли», где в настоящее время специалисты МУП «Пензадормост» красят цепи ограждения зеленой зоны, а также очищают участки возле бордюров от скопившейся за зиму грязи.

«Оценив состояние объекта, градоначальник дал ряд поручений директору муниципального предприятия Вячеславу Голохвастову. Он распорядился качественно очистить территорию от мусора, привести в нормативное состояние клумбы, покрасить опоры освещения», — рассказали в городской администрации.

Кроме того, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву организовать работы по покраске барьерных ограждений на улице Карпинского.

В свою очередь, управлению культуры города поставлена задача заняться участком, где расположен стенд с фотографиями пензенцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне: к 9 мая здесь покрасят мини-сцену и обновят георгиевские ленточки. Рекламная служба города Пензы заменит испорченные QR— коды на экспонатах Музея военной техники под открытым небом.