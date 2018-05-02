Все, что нужно знать о морских круизах

Готовясь к своему первому морскому путешествию, вы, конечно же, ждете от него всего самого лучшего: гигантский белоснежный лайнер, уютные палубы и каюты, изысканное питание, насыщенная программа и знакомства с разными странами и городами. Что ж, нужно признать, в большинстве случаев так и есть. Но, чтобы действительно круиз оправдал все ваши обещания и не разочаровал, нужно к нему заранее подготовиться. А мы вам в этом поможем.

Как выбрать первый морской круиз

Для начала вам следует определиться с составом участников вашего путешествия и бюджетом. Как показывает практика, минимальная стоимость круизного тура на двоих составляет около 2500 долларов, включая дополнительные расходы, такие как авиаперелет, трансфер, страховку и т. д. Самыми доступными считаются европейские круизы, с них же новичкам рекомендуют начинать серию морских путешествий. Далее вам нужно определиться с выбором круизной компании. Это крайне важно, так как именно от оператора во многом зависит ваш комфорт и безопасность. Конечно, вы можете почитать отзывы на разных тематических форумах о каждом из них, но нужно учитывать, что лайнеры даже в пределах одной компании могут иметь разное состояние, сервис и питание и, соответственно, разные оценки.

Кроме того, нужно решить, что вы хотите от своего круиза — безудержное веселье, которое ждет вас на огромных лайнерах, или более спокойный, размеренный отдых. Некоторые компании предлагают даже тематические круизы: семейные, гастрономические, карточные и т. д. Немаловажным является и присутствие русского сервиса на борту, особенно для тех путешественников, которые не владеют иностранными языками. К примеру, этим похвастаться может компания Costa Cruises. На борту ее лайнеров есть русскоговорящий персонал, меню на русском языке и даже ежедневные газеты.

Когда лучше отправляться в морской круиз

Отправляться в морское путешествие можно в любое время года, ведь расписание морских круизов круглогодичное. Но нужно понимать, что не во всех странах. К примеру, если вы хотите поздней осенью попасть в лето, бронируйте круиз по Азии. Вокруг Европы лучше путешествовать с апреля по май или с августа по сентябрь, Южная Америка и Антарктида доступны с ноября по март, а Средиземное море, трансатлантика, тихоокеанское побережье США , Канарские и тихоокеанские острова — круглый год. В Интернете представлено множество интерактивных карт, где можно посмотреть сезонность круизных маршрутов — например, здесь.

Что входит в стоимость тура

В стоимость круизного тура, как правило, входит размещение в каюте выбранной категории, все питание на борту в любом из ресторанов лайнера — завтрак, обед, ужин и легкие перекусы, а также различные напитки за исключением спиртных. Если вас не устраивает ассортимент из бесплатного меню, можно заказать любимые блюда за отдельную плату. Также каждый путешественник-круизер может свободно пользоваться всей инфраструктурой на корабле. В его распоряжении — бассейны, фитнес-залы, клубы, бары, спортивные и детские площадки на любой вкус, кинотеатры и т. д. А вот за посещение SPA-центра и медицинского кабинета придется заплатить отдельно. На некоторых лайнерах услуга осмотра у врача платная.

Концерты, представления и другие развлекательные мероприятия, которые ежедневно радуют туристов, — тоже бесплатные. Но бронировать места на них лучше заранее. Экскурсии по достопримечательностям в странах, где причалит лайнер, оплачиваются дополнительно. Вы можете это сделать заранее при покупке тура или же выбрать их на борту корабля. Интернет в морском путешествии тоже платный. На некоторых круизных маршрутах при посадке на лайнер с каждого пассажира списывается определенная сумма за ночь в виде чаевых, обычно не более 10 евро. Кроме того, при планировании круизного тура следует учесть и другие дополнительные расходы: авиабилеты, медицинскую страховку, визы, возможно проживание в гостинице до и после круиза, трансфер.

На какую дату бронировать авиабилеты

Чтобы избежать нервотрепки, берите авиабилеты на дату за день до начала круиза. Так вы спокойно сможете переждать задержку рейса, которую тоже нельзя исключать, и добраться заблаговременно до морского порта. Туроператоры рекомендуют приезжать за четыре часа до отправления лайнера. Именно тогда начинается посадка на борт. Да, и не забывайте про смену часовых поясов. Если вы вовремя не переведете время, рискуете увидеть свой лайнер уходящим в морскую даль. Опоздавших корабль, как правило, не дожидается, а чтобы его догнать, вам понадобится немало средств.

Какие необходимы документы круизеру

Перед началом своего незабываемого путешествия вы получаете на руки круизный билет, в котором содержится все самое необходимое. А именно — ваучер на морской круиз, ваучеры на дополнительные услуги (при наличии), информация по бронированию, маршрут круиза, схема проезда к пирсу, название судна, номер каюты, описание всех портов, где будет останавливаться лайнер, время посадки, контактная информация круизной компании, багажные бирки на посадку и дата начала и окончания вашего путешествия. Конечно, необходимо наличие загранпаспорта и медицинской страховки. Если выезжаете с ребенком, захватите его свидетельство о рождении и разрешение на выезд от одного из родителей, если второй не отправляется в морской тур.

Куда сдавать багаж

По прибытии в порт первое, что необходимо сделать, это приклеить багажные бирки на все ваши чемоданы и сумки. Найти их можно на последней странице круизного ваучера. Следуя инструкции, разместите их на ручках багажа. На бирках должны быть указаны ваша фамилия, название лайнера и номер каюты. После этого на пункте сдачи багажа оставьте свои чемоданы сотрудникам круизной компании и проходите дальнейший контроль на лайнер.

Учитывая, что ваши вещи доставят в каюту не сразу (обычно это происходит в течение часа после отплытия), захватите с собой в ручную кладь все самое необходимое. И кстати, одному пассажиру разрешается проносить на борт корабля багаж весом до 90 кг. А вот в самолет — около 20 кг, поэтому не перегружайте.

Как происходит регистрация и посадка на корабль

Многие туристы переживают, как будет проходить посадка на лайнер. Это можно понять: все-таки их — несколько тысяч человек, а вход один. На самом деле происходит все достаточно быстро. Посадку на борт начинают обычно за 4 часа и заканчивают за 1 час до отправления корабля. Чтобы попасть на свой лайнер, вам необходимо зарегистрироваться. Выбирайте стойку регистрации, на которой указан логотип вашей круизной компании, имя судна и номер вашей каюты. Все как в аэропорту. Только вместо билета вы предъявляете круизный документ и свой паспорт.

После регистрации вам присваивается порядковый номер, согласно которому вы будете заходить на борт лайнера. При посадке вас ждет еще и пост охраны корабля, здесь также необходимо предъявить все документы и выданную при регистрации карточку Cruise Card (это магнитная карточка, которая является пропуском на борт, ключом от каюты и способом оплаты на лайнере). После этого вам необходимо пройти на стойку администрации и сдать свой паспорт. Документ вернут в конце вашего путешествия. Но в случае необходимости забрать его можно будет и раньше.

Как происходят расчеты на борту корабля

Расплачиваться за все услуги на борту лайнера наличными или кредитной картой нельзя. Единственное платежное средство в морском путешествии — это Cruise Card. При регистрации каждому пассажиру присваивается личной бортовой счет, который привязывается к этой карте. Пополнить его можно депозитом наличными, либо привязкой к своей банковской карте. Кому-то это покажется непривычным, но на самом деле — очень удобно. Вам не придется носить с собой кошелек, банковские карты и документы, достаточно одной Cruise Card. Непосредственно во время круиза деньги с карты списываться не будут, круизная компания просто блокирует потраченные вами средства, а затем, после окончания путешествия, списывает полную сумму.

При совершении платежных операций в барах, ресторанах, магазинах пассажиру будут выдаваться чеки, которые желательно сохранять до конца поездки. Мало ли, вы забудете, что заказывали в баре два-три коктейля или купили сувениры своим родственникам. Единственный минус такой карты, что заблокированные ранее деньги могут висеть в блокировке до 40 дней. И в связи с этим сумму могут списать дважды. Конечно, заблокированные деньги вернутся, но не сразу, все зависит от вашего банка.

Что бывает в конце путешествия

Если вы думаете, что сойти на берег можно раньше всех, заняв очередь у входа ранним утром, вы ошибаетесь. Накануне прибытия в порт в каюту приносят багажные бирки, на которых указано время, когда пассажиры будут покидать корабль. И если оно вас не устраивает, к примеру, вам нужно спешить в аэропорт, вы можете попросить своего стюарда поменять время. Багаж собирать необходимо заранее, чтобы успеть до ночи выставить его за дверь каюты. В противном случае чемоданы и сумки вам придется нести на себе. Утром не забудьте заглянуть в свой почтовый ящик, в котором вы обнаружите распечатку итогового счета по Cruise Card, и если вы с ним согласны, его можно сразу оплатить. Дальше все просто — в установленное время вы выходите в порту, получаете свой багаж, проходите таможенный и иммиграционный посты.