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В Волгограде 8 мая сыграют юношеские сборные России и Германии
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В Волгограде 8 мая сыграют юношеские сборные России и Германии 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Матч пройдет накануне Кубка России по футболу, который состоится в День Победы в городе-герое на стадионе, построенном к ЧМ-2018.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе РФС, игра станет для отечественных спортсменов 2000 года рождения одним из этапов подготовки к первому отборочному раунду Чемпионата Европы-2019 (U-19). Российская команда под руководством Андрея Гордеева с 13 по 19 ноября на Кипре поборется за выход в весеннюю стадию квалификации с хозяевами, Черногорией и Латвией. Немецкая сборная, освобожденная от первого этапа отбора согласно рейтингу УЕФА, готовится уже к Элитному раунду следующего розыгрыша ЕВРО.
Стадион «Зенит», на котором пройдет игра, имеет поле с натуральным покрытием. Его трибуны вмещают в себя 3 500 болельщиков. Сейчас свои домашние матчи на нем играет «Ротор-2». Начало матча в 17:00.
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