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Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч на «Волгоград Арене»
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Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч на «Волгоград Арене» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Все для Вас
Участники Волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ помогли в организации второго тестового матча на «Волгоград Арене», который состоялся 2 мая. На десяти функциональных направлениях было задействовано около пятисот волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.
О Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.
"На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона, — рассказала активистка Дарья Завидова. — Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии".
Первый тестовый матч, прошедший 21 апреля, собрал 17 000 зрителей. На вторую игру загрузка 45-тысячной арены была увеличена до 24 тысяч зрителей. 9 мая «Волгоград Арена» примет финал Кубка России. На этой игре ожидается аншлаг.
Летом Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Второй тестовый матч прошел на "Стадионе Нижний Новгород" В Волгограде началась выдача автопропусков на период ЧМ-2018 Состоялось открытие первой очереди второго терминала аэропорта Храброво
Комментарии  Ещё 2 источника 
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