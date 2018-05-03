Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч на «Волгоград Арене»

Участники Волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ помогли в организации второго тестового матча на «Волгоград Арене», который состоялся 2 мая. На десяти функциональных направлениях было задействовано около пятисот волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.

О Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.

"На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона, — рассказала активистка Дарья Завидова. — Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии".