Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч на «Волгоград Арене» 

Участники Волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ помогли в организации второго тестового матча на «Волгоград Арене», который состоялся 2 мая. На десяти функциональных направлениях было задействовано около пятисот волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.
О Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.
"На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона, — рассказала активистка Дарья Завидова. — Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии".
Первый тестовый матч, прошедший 21 апреля, собрал 17 000 зрителей. На вторую игру загрузка 45-тысячной арены была увеличена до 24 тысяч зрителей. 9 мая «Волгоград Арена» примет финал Кубка России. На этой игре ожидается аншлаг.