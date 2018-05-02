Рубль дешевеет, с опозданием отыгрывая глобальное укрепление валюты США

Investing.com − На утренних торгах среды рубль дешевеет по отношению к доллару. Вчера Московская биржа была закрыта в связи с праздником, поэтому сегодня российская валюта с опозданием отыгрывает вчерашнее укрепление доллара США на глобальном рынке и снижение цен на нефть.

По итогам сессии вторника индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине иностранных валют, вырос на 0,7%, достигнув максимума с начала января. Сегодня индекс корректируется вниз, но по-прежнему торгуется выше отметки 92. С начала апреля индекс вырос на 2,5%.

Нефть марки Brent подешевела на 1,7% по итогам вчерашней сессии. Сегодня нефтяные котировки вновь подрастают, июльские фьючерсы на Brent торгуются в районе $73,50 за баррель.

Главным событием дня будут итоги заседания ФРС , которые станут известны в 21:00 МСК. Консенсус-прогноз предполагает, что Федрезерв не изменит ключевую ставку, но в риторике пресс-релиза могут появиться намеки на более жесткую политику регулятора. Это событие рубль сможет в полной мере отыграть после открытия торгов в четверг. Сегодня биржа работает в ограниченном режиме, сделки с расчетами «сегодня» и операции валютный своп не проводятся.

В центре внимания на российском рынке остается тема санкций. Министерство финансов США продлило срок, отведенный инвесторам для прекращения деловых отношений и владения активами En+ Group «РусАла» и ГАЗ, до 6 июня текущего года. Изначально планировалось, что транзакции будут прекращены 7 мая. Акции компании «РусАл» подрастают на этих новостях.

Напомним, что 23 апреля Минфин США заявил о готовности снять санкции с «РусАла (MCX:RUALRDR)» в случае, если ее владелец Олег Дерипаска откажется от контроля над ней, а также продлил сроки для безболезненного разрыва контрактов американского бизнеса с компанией до 23 октября.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о нежелании разорять «РусАл». По его словам, «РусАл» не был целью американских санкций против России − они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску. Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то «РусАл» будет вычеркнут из санкционного списка. Впрочем, представитель пресс-службы Минфина США заявил в прошлую пятницу, что даже если Дерипаска перестанет контролировать «РусАл», это еще не гарантирует отмену санкций в отношении российского металлургического гиганта. Неопределенность по данному вопросу, вероятно, сохранится до конца октября — срока, на который назначено вынесение решения по запросу компании на ее исключение из списка SDN.

Индекс МосБиржи по состоянию на 11:15 МСК вырос до отметки 2311 (+0,2%), а индекс РТС опустился до отметки 1148 (-0,4%), отражая динамику рубля. Курс доллара к рублю был к этому времени на отметке 63,40 (+0,7%). Пара евро/рубль, тем временем, курсировала вблизи уровня 76,20 (+0,2%) после робких попыток роста в начале сессии.