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Вот так пленные американцы желали корейцам удачи
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Вот так пленные американцы желали корейцам удачи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На снимках времен Корейской войны довольно часто можно увидеть, как плененные солдаты США показывают средний палец. Что это за фото, и почему солдаты не бояться так себя вести? Ответ вас точно удивит! Оказывается, в Северной Корее фотографии военнопленных служили одним из главных инструментов пропаганды. Фотографы делали десятки снимков, чтобы поднять дух корейцев, чтобы у народа не иссякали силы для борьбы с захватчиками. Но хитрые солдаты Соединенных Штатов, позируя перед фотокамерами, постоянно салютировали средними пальцами.
Бедные корейцы не знали, что обозначает этот неприличный жест! Так что долгое время они даже ничего не подозревали.
Но когда военнослужащие Северной Кореи все-таки обратили внимание на то, что американские солдаты часто на фотографиях показывают один и тот же жест, они начали интересоваться его значением. И хитрож%пые янки ответили, что на Гавайях салютирование средним пальцем означает пожелание удачи!
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