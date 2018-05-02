Ещё
Установлено время гибели человека в Дендропарке Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлено время гибели человека в Дендропарке Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Сотрудники следственного отдела СКР по Кировскому району установили приблизительное время и обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в пруду Дендрологического парка в Екатеринбурга. Информацию об этом сообщили «АиФ-Урал» Александр Шульга.
«По предварительным данным после осмотра трупа телесных повреждений не обнаружено, признаков криминальной смерти нет. Тело пролежало в воде с осени», — отметил Шульга.
Ранее сообщалось, что тело мужчины плавало в пруду лицом вниз. Труп заметили гуляющие в парке горожане.
АиФ Урал: последние новости
Певицу из Екатеринбурга увезли в больницу со съемок шоу Максима Фадеева «Ура, товарищи!». Памятник Ленину в Екатеринбурге возглавил Первомай Уральским автомобилистам запретят езду по свежему асфальту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум46
Минобороны Армении выступило с требованием347
Москва предостерегла от лишения РФ права вето245
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»22
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение