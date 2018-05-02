Установлено время гибели человека в Дендропарке Екатеринбурга 

Сотрудники следственного отдела СКР по Кировскому району установили приблизительное время и обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в пруду Дендрологического парка в Екатеринбурга. Информацию об этом сообщили «АиФ-Урал» Александр Шульга.
«По предварительным данным после осмотра трупа телесных повреждений не обнаружено, признаков криминальной смерти нет. Тело пролежало в воде с осени», — отметил Шульга.
Ранее сообщалось, что тело мужчины плавало в пруду лицом вниз. Труп заметили гуляющие в парке горожане.