Установлено время гибели человека в Дендропарке Екатеринбурга

«По предварительным данным после осмотра трупа телесных повреждений не обнаружено, признаков криминальной смерти нет. Тело пролежало в воде с осени», — отметил Шульга.

Ранее сообщалось, что тело мужчины плавало в пруду лицом вниз. Труп заметили гуляющие в парке горожане.