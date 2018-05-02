Фронтовая стопка и цветы в память о погибших: маевка на Ангарском перевале 

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На Ангарском перевале стартовала традиционная партизанская маевка — встреча ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в партизанском движении на территории Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Партизанская маевка на Ангарском перевале. 2 мая 2018
Мероприятие традиционно проходит возле памятника партизанской славы «Партизанская шапка», рядом с которым находился один из ключевых партизанских путей на территории Крыма. Здесь собрались ветераны партизанского и подпольного движения, родные, близкие и потомки ветеранов, представители власти и общественности.
Участники маевки возложили к памятнику цветы и почтили погибших минутой молчания.
Когда крымские города были захвачены фашистами, партизаны упорно оказывали сопротивление. Они совершали диверсии на дорогах, собирали разведданные для красноармейцев и планировали атаки на вражеские гарнизоны. Одна из таких — Зейкие Адабашева. Ветеран партизанского движения из Алушты, несмотря на свой почетный возраст, ежегодно принимает участие в маевке.
"Я каждый год участвую в памятных мероприятиях, ведь нас осталось очень мало и важно помнить, какой ценой нам досталась победа. А молодежь сегодня мало общается с пожилыми людьми, поэтому мы ходим в школы и проводим уроки памяти, рассказываем детям их историю", — рассказала ветеран.
В возложении цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной властей Крыма, депутаты Госдумы. Как подчеркнул заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, сегодня каждый гражданин из событий более чем 70-летней давности должен вынести для себя урок.
"Для всех политиков главный урок — важно не допустить впредь трагических событий, которые произошли в 41-м году, точка в них была поставлена в 45-м. Для политиков, которые хотят играть с огнем, это напоминание того, что может произойти в этом случае, — подчеркнул Ефим Фикс. — Сегодня Россия сильна, как никогда, она имеет мощное оружие и граждан, которые сделают все для безопасности страны и союзников".