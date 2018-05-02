Ещё
Фронтовая стопка и цветы в память о погибших: маевка на Ангарском перевале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фронтовая стопка и цветы в память о погибших: маевка на Ангарском перевале 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На Ангарском перевале стартовала традиционная партизанская маевка — встреча ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в партизанском движении на территории Крыма, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Партизанская маевка на Ангарском перевале. 2 мая 2018
Мероприятие традиционно проходит возле памятника партизанской славы «Партизанская шапка», рядом с которым находился один из ключевых партизанских путей на территории Крыма. Здесь собрались ветераны партизанского и подпольного движения, родные, близкие и потомки ветеранов, представители власти и общественности.
Участники маевки возложили к памятнику цветы и почтили погибших минутой молчания.
Когда крымские города были захвачены фашистами, партизаны упорно оказывали сопротивление. Они совершали диверсии на дорогах, собирали разведданные для красноармейцев и планировали атаки на вражеские гарнизоны. Одна из таких — Зейкие Адабашева. Ветеран партизанского движения из Алушты, несмотря на свой почетный возраст, ежегодно принимает участие в маевке.
"Я каждый год участвую в памятных мероприятиях, ведь нас осталось очень мало и важно помнить, какой ценой нам досталась победа. А молодежь сегодня мало общается с пожилыми людьми, поэтому мы ходим в школы и проводим уроки памяти, рассказываем детям их историю", — рассказала ветеран.
В возложении цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной властей Крыма, депутаты Госдумы. Как подчеркнул заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, сегодня каждый гражданин из событий более чем 70-летней давности должен вынести для себя урок.
"Для всех политиков главный урок — важно не допустить впредь трагических событий, которые произошли в 41-м году, точка в них была поставлена в 45-м. Для политиков, которые хотят играть с огнем, это напоминание того, что может произойти в этом случае, — подчеркнул Ефим Фикс. — Сегодня Россия сильна, как никогда, она имеет мощное оружие и граждан, которые сделают все для безопасности страны и союзников".
РИА Новости Крым: последние новости
Цеков рассказал о возможных вариантах реконструкции площади Ленина Как над рейхстагом подняли Знамя Победы Крымские древние греки, или Дикое поле счастья и любви
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум46
Минобороны Армении выступило с требованием347
Москва предостерегла от лишения РФ права вето245
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»22
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение