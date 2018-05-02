ГДР En+ подскакивали на 11% на новостях из США 

Глобальные депозитные расписки (ГДР) En+ подскакивали на утренних торгах на Московской бирже на 11%, при этом акции "Русала" умеренно растут, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям, свидетельствуют данные торгов.
К 10.39 мск ГДР En+ растут на 6,52% (уже подскакивали на 11% — до 434 рубля), акции «Русала» дорожали на 0,84% до 31,32 рубля (в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля, префы группы «ГАЗ» — росли на 1,96%, ее обыкновенные акции — на 0,7%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,31%, следует из данных биржи.
Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.
Также до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering, группы «Ренова». Все эти компании попали под санкции США по Украине.