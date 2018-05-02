Ставка на эксклюзив: как нишевые интернет-магазины отбирают долю у крупных игроков

В ближайшие несколько лет на рынке электронной торговли России на пике востребованности будут нишевые интернет-магазины, площадки предлагающие В-бренды, а также эксклюзивные авторские товары. Предложение уникального товара станет одним из векторов во вновь появившихся интернет-магазинах.

В России сейчас функционируют 45 000 интернет-магазинов. Преобладающее большинство из них сосредоточено в Москве . Ежемесячно начинают работу более 1000 площадок и столько же пропадают бесследно, оставляя общую численность без изменения. В основном такие движения касаются малого и среднего бизнеса, сектора B2B и авторских магазинов. Однако существует ряд сложностей с подсчетом, поскольку ряд компаний не указывает соответствующий вид деятельности в уставных документах.

Впрочем, стабилизация числа интернет-магазинов сосвем не означает стагнацию рынка электронной торговли в России. Напротив, этот сегмент активно развивается — правда, этот рост принимает подчас неожиданные формы. Развитие нишевой интернет-торговли будут обсуждать в мае на Петербургском международном экономическом форуме-2018 (ПМЭФ) в рамках дискуссии «Экосистема инновационно-креативного предпринимательства: от образования до успешных стартапов».

Товары не для всех генерируют спрос

Векторы развития онлайн-торговли за последние три года указывают на потерю популярности мультибрендовых больших площадок и нарастающую востребованность нишевых и авторских магазинов. Это площадки со специфическим набором товаров, востребованных у узкой и требовательной, но предельно лояльной аудитории. Поклонники изделий из неочевидной страны, болельщики определенной спортивной команды, сторонники ответственного отношения к планете и экологичных товаров — каждая из этих групп очень внимательно отнсится к тому, что покупает, и готова тщательно искать то, что подходит именно им.

Прямо сейчас наиболее успешными становятся интернет-магазины, импортирующие малоизвестных зарубежных производителей или имеющие собственное производство. Одновременно уменьшают свое присутствие площадки, предлагающие известные бренды. Такие онлайн-магазины не в состоянии выиграть ценовую гонку с товарными агрегаторами: большинство не выдерживают конкурентной борьбы при сохранении даже минимальной маржинальности.

На типовой крупной площадке представлены более 1 млн наименований товаров. Такая товарная энтропия имеет два ключевых недостатка: представленность только популярных брендов и отсутствие глубокой системы фильтрации. На таком фоне особенно выделяется дотошная проработанность и внимательность нишевых интернет-магазинов. Они напрямую адаптируются под специфические параметры того продукта, который представляют.

Если говорить о конкретных примерах, то за последние три года рынок покинули такие серьезные игроки как Enter и Wikimart, а выручка «Юлмарта» сократилась почти на 40%. В тоже самое время нишевые площадки показали стабильный рост. Например, интернет-магазин «220 Вольт», один из лидеров в сегменте DIY-товаров, продемонстрировал в первом квартале 2018 гола рекордный прирост посещаемости в 40%. По отдельным категориям товаров положительная динамика достигла 60%.

Зачем нужен персональный подход

Нишевые интернет-магазины могут предоставить покупателю персонифицированный подход и высококвалифицированный консультации. В том же сегменте электроинструмента покупатели четко разделены на две категории: профессионалы, которые точно знают технические характеристики продукта и ориентированы на уникальные модели оборудования, и потребители, которые сталкиваются с подобными покупками чрезвычайно редко и нуждаются в консультации.

В одном из нишевых магазинов зафиксировали скачок продаж сварочной техники сразу после того, как в компании начали работать консультанты по этой теме.

Еще одно преимущество нишевых магазинов — возможность влиять на ценовую политику поставщиков, чтобы получить максимально низкую цену. Интернет-гиганты с большим ассортиментом, как правило, должны поддерживать определенный уровень маржинальности. Это означает, что при предложении специальной цены на один из товаров они неизбежно завышают стоимость другого.

Персонифицированный подход подразумевает не только высококвалифицированную консультацию, но и так называемое сопровождение клиентов, работу с претензиями и сервисное обслуживание. В условиях усиленной конкуренции между площадками эти компоненты становятся предельно важными.

Авторские онлайн-магазины — наглядный пример современной предпринимательской экосистемы, которую так стараются выстроить всевозможные бизнес-акселераторы и некоммерческие организации по всему миру.

Что ждет интернет-торговлю

В ближайшие несколько лет лейтмотивом развития дальновидных интернет-магазинов станет стремление к концепции «любимого бренда». Дело в том, что в наиболее платежеспособной категории потребителей в возрасте 30+ есть довольно очевидные векторы предпочтений. Первый — это монобрендовость, при которой покупатель стремиться окружить себя вещами одной торговой марки. Второй вектор полностью противоположен: это отказ от ориентира на бренд и выбор авторской продукции.

Узкоориентированнные и авторские магазины, как правило, еще и поддерживают социальную активность: ведут блоги и устраивают мероприятия «для своих». Это дополнительно формирует культуру потребления продукта. Такой подход особенно характерен для категории товаров, связанных со спортом или пропагандирующих здоровый образ жизни.

Распространенная история, когда автор начинает производить продукцию для друзей и знакомых, а создание интернет магазина дает динамичный всплеск интереса к эксклюзивной продукции. Например, петербургский авторский интернет-магазин сумок bforbags, ориентированный на эксклюзивность, спустя три года демонстрирует показатели более 5000 посетителей в месяц. Стартовав с частных заказов, средний оборот такого авторского магазина достиг сейчас 150-200 заказов в месяц при среднем чеке 5000 рублей.

Если говорить о среднем чеке в российских интернет-магазинах, то усредненная стоимость одной покупки планомерно растет. Сейчас этот показатель приближается к 4000 рублей, а в категории крупной бытовой техники и электроники колеблется в районе 10 000 рублей. Это показывает, что в погоне за оптимальной ценой на дорогие товары потребитель все чаще приходит в интернет.

Соцсети меняют рынок

С приходом социальных сетей у многих предпринимателей пропала необходимость создания интернет-магазина в классическом его понимании. Распространенность и доступность социальных сетей помогает бизнесменам сэкономить деньги на создании собственного сайта или партнерстве с кем-то из онлайн-площадок. Зачем платить деньги посреднику или стороннему разработчику, когда продавать товары можно прямо со страницы «ВКонтакте» или Facebook?

Рост продаж через социальные сети — ключевая причина нынешнего роста рынка электронной торговли в России. Доля этого сегмента недавно превысила 7%, и в будущем будет только увеличиваться.

В недавнем прошлом основной функцией представления компании в социальных сетях был первичный захват внимания для последующего перехода на основной сайт. Сейчас восприятие площадок как некой буферной зоны исчезает, а интеграция программных решений теперь позволяет завладеть вниманием потребителя на все 100%. В 2018 году возможность связаться с продавцом, выбрать, оплатить, а также оформить доставку товара не покидая социальной сети стала частью обыденности.

Если говорить о товарах, наиболее востребованных в социальных сетях, то более 50% занимает одежда. В тройку лидеров спроса также входят украшения и косметика с 15% и 10% соответственно.

Что означает уход известных игроков

Сейчас мы наблюдаем тренд к консолидации и оптимизации бизнеса. Например, недавнее прекращение деятельности Отто и Quelle в привычном формате нельзя расценивать как «начало конца» интернет-торговли. Скорее, это логичная адаптация старейших интернет-магазинов под актуальные реалии и потребности потребителей. Уход указанных компаний, скорее всего, связан с активным ростом объемов трансграничной торговли в сегменте одежды.

При этом на территории России остается формат маркетплейса, при котором отечественные товары поставляются с локальных складов, а зарубежные напрямую от иностранных производителей. Это дифференцирует сроки поставок и оптимизирует издержки для компаний. Сам тренд полностью вписывается в общемировые тенденции рынка онлайн-магазинов.

Главным вызовом для российских игроков стала растущая в геометрической прогрессии доля трансграничной торговли. Это происходит в связи с недостатками, регламентирующими налоговые и таможенные сборы. Пробелы в законодательстве часто позволяют зарубежным интернет-магазинам предлагать цену ниже отечественных конкурентов на 30% по ряду категорий.

Впрочем, такая ситуация больше характерна для дешевых товаров — дорогие покупки в интернете из-за рубежа по-прежнему редки. Причина — недостатки логистики, с которыми сопряжена трансграничная торговля. Все еще встречаются случаи, когда товар не приходит или имеет повреждения, а вернуть бракованный товар иностранному онлайн-магазину чрезвычайно сложно. Этот сегмент вряд ли сможет получить сектор продаж крупной бытовой техники, поскольку логистика нейтрализует всю выгоду.

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