Как на самом деле мог выглядеть Иван Грозный

Иоанн IV, последний российский правитель из рода Рюриковичей и первый, получивший титул царя, — одна из самых зловещих и одновременно самых мифологизированных фигур отечественной истории. Предметом дискуссии до сих пор остается даже внешний облик Ивана Грозного

Свидетельства современников, прижизненные изображения и «парсуны»

Учитывая масштаб личности Грозного, воспоминания очевидцев на удивление малочисленны и скудны. «Красив собою», — характеризовал молодого еще 27-летнего Ивана венецианский посол Марко Фоскарино.

«Он очень высокого роста. Тело имеет полное силы и довольно крепкое, большие узкие глаза, которые все наблюдают самым тщательным образом, — отзывался о 45-47-летнем российском государе посол Священной Римской империи Даниил Принц. — Челюсть, выдающаяся вперед, мужественная. Борода у него рыжая, с небольшим оттенком черноты, довольно длинная и густая, вьющаяся, но волосы на голове, как большая часть русских, бреет бритвой».

«Царь Иван образом нелепым, очи имея серы, нос протягновен и покляп; возрастом велик бяше, сухо тело имея, — говорилось о Грозном на закате его дней, — плещи имея высоки, груди широкы, мышцы толсты».

В те времена в России художникам запрещалось изображать монархов при их жизни, поэтому ни одного портрета, запечатлевшего Иоанна IV «с натуры», до нас дойти не могло.

«Парсуны», написанные в XVII–XVIII веках, в том числе те, что хранятся в угличском, александровском, вологодском музеях и Национальном музее Копенгагене , вряд ли дают убедительное представление о внешности царя.

К прижизненным изображениям Грозного причисляются серебряная копейка, изготовленная в Новгороде после 1554 года, и недавно обнаруженный оттиск гравюры на обложке первопечатного «Апостола» Ивана Федорова

Величина портрета, отчеканенного на новгородской монете, составляет, не считая головного убора, всего лишь 2 мм, однако анализ с помощью компьютера доказал почти полное совпадение черт лица всадника с копьем, со скульптурным изображением работы Герасимова, о котором речь еще впереди.

Рельеф на обложке «Апостола» был восстановлен методом мультиспектральной съемки, и ученые увидели лицо с глазами навыкате и массивным крючковатым носом, также напоминающее герасимовский портрет.

Экспертиза Герасимова

В 1963 году в ходе реставрации Архангельского собора Московского Кремля была вскрыта гробница Ивана Васильевича. Судя по извлеченным останкам, царь действительно мог считаться современниками высоким мужчиной, хотя по меркам XXI века рост его достигал всего лишь средней величины — 179–180 см. Вес Грозного в конце жизни равнялся примерно 85–90 кг.

Известный антрополог, археолог и скульптор Герасимов исследовал останки разработанным им методом и на основании экспертизы создал бюст Грозного. В настоящее время большинство специалистов полагают, что облик царя, запечатленный на этом скульптурном изображении, соответствует истинной внешности Грозного.

Герасимов заключил, что по антропологическим параметрам Иоанн был ближе всего к динарскому типу, характерному для западных славян. Это объясняется тем, что в родословной Грозного по материнской линии есть поляки, белорусы и сербы. Но высокие круглые глазные орбиты и крупный, хотя и тонкий, с резким выступом нос больше подходили к средиземноморскому типу. Эти черты Иван Васильевич, вероятно, унаследовал от бабки по отцу Софьи Палеолог, в девичестве византийской принцессы.

Впоследствии Герасимов писал, что не намеренно придал лицу Грозного «то отталкивающее выражение, которое оставляет столь тягостное впечатление». Однако изображение действительно получилось весьма выразительным: брезгливо сжатые губы, мрачный напряженный взгляд, тяжело нависающий над бровями огромный лоб.

Перед нами состарившийся прежде времени человек, изнуренный моральными и физическими страданиями — предполагается, что Иоанн страдал от заболеваний позвоночника и венерических болезней. Его лицо полно боли, злобы и недоверия и отмечено печатью порока.

На эмоциональное восприятие влияет и заметная асимметрия лица. Левый глаз Грозного согласно бюсту Герасимова был значительно больше правого. Для изображения волос, бороды и усов, элементов одеяния царя Герасимов воспользовался упомянутой выше «копенгагенской парсуной».

Мнение академика Галушкина

Для полноты картины следует привести суждения академика Ю. А. Галушкина, который подвергает сомнению достоверность методов Герасимова.

Академик обращает внимание на то, что лицо на созданном Герасимовым скульптурном портрете не соответствует антропологическим данным его же экспертизы. «Исторический» портрет, по словам Галушкина, был сделан по слепку с черепа, выдержанного в растворе, который размягчил кости и деформировал пропорции, поэтому ничего «исторического» в скульптуре нет. Галушкин не исключает возможности того, что такой образ Грозного мог быть представлен публике по заказу, хотя гипотетических заказчиков не называет.

К тому же, как утверждает академик, реконструкция Герасимова сама по себе не могла дать достоверных результатов. Галушкин ссылается на данные закрытого исследования, для которого умерших пациентов больниц — в большинстве своем бездомных и не имевших родственников — захоронили в земле и эксгумировали спустя некоторое время, достаточное для исчезновения мягких тканей.

Затем черепа, не объясняя их происхождение, передали Герасимову и его ученикам. Точное сходство реконструированных портретов с прижизненными фотографиями наблюдалось только в трех случаях из десяти. Отдаленное — в четырех. Еще три портрета являли собой едва ли не полную противоположность внешности покойных.

Галушкин считает, что восстановление истинного облика Иоанна IV — дело будущего и что изучены и даже найдены далеко не все исторические документы, которые могут пролить свет на данный вопрос.