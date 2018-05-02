Глава Псковской области стал 64-м в Национальном рейтинге губернаторов 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял 64 место в Национальном рейтинге губернаторов за март-апрель 2018 года, об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на ЦИК «Рейтинг». В качестве положительных моментов в первые месяцы весны Ведерникову засчитали результат Владимира Путина на выборах президента РФ в Псковской области (75% голосов), информацию о том, что правительство России окажет области всестороннюю поддержку в переходе на новую систему обращения с отходами и одобренную заявку региона на обновление парка машин скорой помощи. Некоторые эксперты отрицательно оценили предвыборный проект Ведерникова «Команда — 2018»: они припомнили, что ранее, при губернаторе Андрее Турчаке, усилия «дать развитию региона мощный импульс» с помощью таких активистов успехом не увенчались. Слабыми местами в политике губернатора эксперты посчитали: кадровый вопрос; отношение многих жителей и представителей местных элит к губернатору как к «варягу»; низкий уровень зарплат (худший в СЗФО).