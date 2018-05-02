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В Дендропарке из пруда достали тело молодого человека
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В Дендропарке из пруда достали тело молодого человека 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
— В дендропарке возле УРФУ вытащили тело из пруда. Предположительно, подросток, — рассказывает очевидец.
Другой очевидец указывает, что тело достают из-под льда, то есть, возможно, человек погиб еде до того, как пруд покрылся льдом.
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