«Взяли и запретили». Поморским школьникам нельзя ходить в походы?

Поисковики Архангельской области снова выезжают на раскопки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. К открытию поискового сезона в этом году «приобщился» Роспотребнадзор . Ведомство… запретило школьникам ночевать в палатках.

Что за прихоть?

О таком, мягко говоря, странном запрете рассказал руководитель всероссийского объединения поисковых отрядов «Полевая почта. Герат» Наиль Каюмов, что сразу стало предметом обсуждения СМИ, самих участников поисковых экспедиций, депутатов Госдумы

«Роспотребнадзор в этом году нам запретил вывозить школьников, потому что в таких полевых условиях мы не можем создать нормальные условия для проживания детей. Причина: детям нельзя жить в палатках», — говорит Наиль Каюмов.

Член комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Ольга Баталина уже пообещала разобраться с самоуправством Роспотребнадзора. Наши поисковики, разумеется, против такого запрета, они обеспокоены тем, что их и так нелёгкая работа ещё более осложнится из-за такой странной чиновничьей прихоти.

«Палатка — наш дом»

Мы спросили мнение председателя регионального отделения поискового движения России Елены Недзвецкой. Елена Васильевна сейчас как раз в экспедиции в Калмыкии , вместе с ребятами они занимаются поиском останков погибших солдат. «К любому новшеству нужно подходить разумно, — считает она. — Если Роспотребнадзор за счёт своих средств сделает нам комфортабельные условия проживания, тогда пожалуйста, пусть запрещает палатки. Для чиновников самое простое — взять и запретить. Но пока мы выполняем, по сути, работу государства, и делаем это за свой счёт. Недавно получили ещё президентский грант, на деньги гранта закупили генераторы, баню, полевую кухню. Я не вижу смысла придумывать какие-то препоны. Можно вспомнить трагедию в Карелии , после которой началась огромная волна проверок. И что? Решили проблему?»

В поисковые экспедиции выезжают школьники начиная с 14 лет, перед выездом родители должны дать согласие. Учитывая, что поисковая работа не только на деле приобщает ребят к понятиям патриотизма (по крайней мере, побольше, чем официальные мероприятия, больше напоминающие пиар-акции), то родители чаще всего согласны. И дети занимаются полезным делом, и самим не нужно придумывать занятия для своих чад.

Екатерина Тюшина, ученица 8 класса Пинежской школы №116, первый раз поехала в поисковую экспедицию. «Я не согласна с тем, что нам нужно запретить жить в палатках, — сказала она. — Палатка — это наш дом. Мы спим в спальниках, у палатки и окна даже есть. Нам с друзьями уютно и комфортно. Я ещё не видела, чтобы кто-то был недоволен. В Калмыкии мы работаем, мы уже нашли погибших солдат и надеемся в последующем найти их родственников».

Опытный организатор турпоходов, учитель физкультуры Архангельской школы № 77 Николай Мердеев считает, что такое решение, по меньшей мере, необдуманно: «На мой взгляд, не нужно бояться жизни в полевых условиях, это воспитывает молодёжь, такие закалённые ребята уже не будут пугаться сложностей. Кто-то из них потом идёт работать в МЧС или же учителями ОБЖ, физкультуры в школах. Главное — знать технику безопасности, и вперёд».

Ещё один вопрос: кто будет заниматься раскопками погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, если из полей выгнать всех школьников? Может быть, сотрудники Роспотребнадзора?