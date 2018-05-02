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Жителей Уфы приглашают на посадку черёмухового сада
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Жителей Уфы приглашают на посадку черёмухового сада 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Советском районе Уфы состоится экологическая акция по посадке деревьев. Все желающие соберутся в субботу, 12 мая, в 16:00 возле торгового центра «Аркада» на улице М. Губайдуллина.
— Цветы и листья черемухи выделяют много фитонцидов, что очищает воздух вокруг, убивая болезнетворные микроорганизмы и мелких насекомых, комаров и клещей. А еще это дерево чудесно красивое, когда распускает пышные белые ароматные цветы на своей кроне, — рассказали организаторы акции.
Всех участников экопраздника наградят именными сертификатами, подтверждающими, что дерево посадили именно они.
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