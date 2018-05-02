Жителей Уфы приглашают на посадку черёмухового сада

В Советском районе Уфы состоится экологическая акция по посадке деревьев. Все желающие соберутся в субботу, 12 мая, в 16:00 возле торгового центра «Аркада» на улице М. Губайдуллина.

— Цветы и листья черемухи выделяют много фитонцидов, что очищает воздух вокруг, убивая болезнетворные микроорганизмы и мелких насекомых, комаров и клещей. А еще это дерево чудесно красивое, когда распускает пышные белые ароматные цветы на своей кроне, — рассказали организаторы акции.

Всех участников экопраздника наградят именными сертификатами, подтверждающими, что дерево посадили именно они.