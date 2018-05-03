Скончался экс-председатель федерации футбола Алтайского края

2 мая утром ушел из жизни экс-председатель федерации футбола Алтайского края Георгий Топчий.

Последние годы он находился на пенсии. До 2005 года он руководил управлением федеральной почтовой службы края. Кроме того, он долгое время являлся главой федерации футбола.

Георгий Топчий имеет звание заслуженного работника связи, занесен в книгу «Лучшие руководители России». На период его деятельности в федерации футбола пришелся пик популярности ФК «Динамо».

Прощание состоится 4 мая в траурном зале на ул. Аванесова, 8. Церемония пройдет с 9:00 до 11:00.