Ещё
Скончался экс-председатель федерации футбола Алтайского края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался экс-председатель федерации футбола Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
2 мая утром ушел из жизни экс-председатель федерации футбола Алтайского края Георгий Топчий.
Последние годы он находился на пенсии. До 2005 года он руководил управлением федеральной почтовой службы края. Кроме того, он долгое время являлся главой федерации футбола.
Георгий Топчий имеет звание заслуженного работника связи, занесен в книгу «Лучшие руководители России». На период его деятельности в федерации футбола пришелся пик популярности ФК «Динамо».
Прощание состоится 4 мая в траурном зале на ул. Аванесова, 8. Церемония пройдет с 9:00 до 11:00.
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае медведь зашел во двор к сельскому жителю Арендаторы покидают барнаульский ТЦ «Первомайский» В Барнауле девочке-подростку плеснули в лицо едкой жидкостью?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы74
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов212
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель501
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка110
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение