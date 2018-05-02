Ещё
Исследование: около миллиарда жителей Земли не имеют доступа к электричеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: около миллиарда жителей Земли не имеют доступа к электричеству 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Около 1 млрд человек по всему миру или 13% населения Земли до сих пор не имеют доступа к электричеству. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Всемирного банка (ВБ).
"Один миллиард человек или 13% населения всего мира до сих пор живут без электричества. Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Центральной и Южной Азии по-прежнему являются регионами, которые испытывают наиболее высокий уровень дефицита [доступа к электричеству]. Почти 87% населения земного шара, не имеющего доступа к электричеству, живет в сельской местности", — говорится в документе.
ВБ отмечает, что с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились. «Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 млн человек», — говорится в докладе. Эксперты подчеркивают, что власти Индии ежегодно предоставляют доступ к электричеству 30 млн своих жителей, это «больше, чем какая-либо другая страна в мире».
Авторы работы также указывают, что на данный момент десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако, по данным ВБ, они проживают только в странах, ставшими первопроходцами в этой области.
ТАСС: последние новости
Лондонская биржа с вечера 2 мая приостановит торги бумагами En+ Россия призвала выработать в ООН механизм противодействия липовым новостям Условия работы журналистов в современном мире рассмотрели на совещании ЮНЕСКО в Гане
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум46
Минобороны Армении выступило с требованием347
Москва предостерегла от лишения РФ права вето245
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»22
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение