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Дизайнер представил концепцию города плавающих пирамид
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Дизайнер представил концепцию города плавающих пирамид 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини, ставший известным, благодаря своему проекту плавающего дома UFO 2.0, не стал останавливаться на достигнутым. Его очередной, еще более амбициозный проект — Wayaland предполагает создание уже целого города, состоящего из плавучих пирамидальных модулей — Waya. Их концепцию Лаззарини почерпнул из японской и древней архитектуры майя. Модули будут изготовлены из современных, прочных и легких материалов — стекловолокна, углерода и стали. Энергией Wayaland полностью обеспечат солнечные батареи и водяные турбины. Поскольку модули выполняют различные функции, то все они будут иметь разные размеры. Так, часть модулей предназначена для проживания, в других, к примеру, могут разместиться теплицы, гостиницы и кинотеатры. Предполагается, что максимальная высота модуля не превысит 30 метров.
Основа модулей — большие плавающие платформы с помещениями, расположенными ниже уровня воды и предназначенными для дополнительных спален. С помощью двигателей модули смогут самостоятельно перемещаться, плюс к этому в каждой пирамиде предусмотрена небольшая пристань для лодок и других небольших судов.
По мнению Лаззарини, первый, самый маленький модуль обойдется примерно в 350000 евро. Чтобы раскрутить проект и заработать стартовый капитал предполагается провести краудфандинг, а также предложить всем желающим проживание в модуле за 1000 евро за ночь. Предлагается еще одна форма участия в проекте — проголосовать за место (из предложенного списка), где «бросит якорь» Wayaland. Если все пойдет по плану, то его презентация может состояться уже 2022 году.
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