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После расставания с Джастином Бибером Селена Гомес расцвела
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После расставания с Джастином Бибером Селена Гомес расцвела 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
И, кстати, грустить с самого начала и не собиралась. Сразу же уехала отдыхать с друзьями в Австралию. Там они катались на яхте, прыгали с борта в воду. Селена выглядела беззаботно. Тогда она и показала впервые свой шрам. В прошлом году певица перенесла операцию по пересадке почки и, вот, теперь она ничуть не стесняется его показывать в открытом купальнике. Но не только шрам Селены создал много шума в Интернете. Многие писали гневные комментарии о фигуре певицы. Обвиняли, что та поправилась, на что Гомез ответила:
«Я буду заботиться лишь о своём внутреннем состоянии, а не что-то всем доказывать».
Так что, Селена своей фигуры не стесняется, а показывает, как говорится, во всей красе. В марте, во время совместного выхода с подругами, певица была одета в короткие шорты и жёлтую футболку с мотивирующей надписью «женская сила недооценена». Но, что делало её образ по-настоящему сексуальным, так это отсутсвие нижнего белья. Фанаты были в шоке! Но ведь для них главное другое — выглядела Селена очень счастливой!
А любимым оказался образ Селены, который она представила совсем недавно. Все фанаты знают — Гомез ещё так любительница менять причёски. Но в этот раз она удивила всех — выбрила волосы на затылке. Говорят, решение было совсем незапланированным. Но расставание с Джастином на это тоже повлияло.
« Она не могла контролировать эмоции. И волосы для неё — как средство, которое ей помогает «восстановиться» морально. Перемены идут ей на пользу, особенно такие кардинальные».
А тем временем фото с новым образом Гомез собрало больше пяти миллионов лайков. Предлагаем брать пример с Селены и всегда жить позитивно!
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