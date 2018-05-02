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Акции «Русала» дорожают на новостях от минфина США по санкциям
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Акции «Русала» дорожают на новостях от минфина США по санкциям 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акции "Русала" умеренно растут в начале среды, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям, свидетельствуют данные торгов.
К 10.21 мск акции «Русала» дорожали на 0,6% до 31,25 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля.
Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.
Также до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering, группы «Ренова». Все эти компании попали под санкции США по Украине.
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